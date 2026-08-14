Zürich - Die Aisot Technologies AG, ein Spin-off der ETH Zürich, das sich auf KI-gestützte Portfolioanalyse für institutionelle Anleger spezialisiert hat, hat erfolgreich eine Seed-Erweiterungsfinanzierungsrunde in Höhe von 2 Millionen CHF abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wurde von bestehenden und neuen Investoren unterstützt, darunter Family Offices und erfahrene Angel-Investoren. Als neuer Investor stösst zudem Felix Haldner hinzu, ehemaliger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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