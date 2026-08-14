Im Förderprogramm "progres.nrw Emissionsarme Mobilität" stellt Nordrhein-Westfalen zusätzlich 25 Millionen Euro für die Jahre 2026 und 2027 für neue Ladepunkte an Mehrparteienhäusern und in den Depots von Logistikunternehmen bereit. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen baut seine Förderung für E-Auto-Ladesäulen aus. Das Ziel ist, dass Mieterinnen, Mieter und Logistikunternehmen einfacher auf klimafreundliche Elektromobilität umsteigen können. Das Land stellt über das Förderprogramm "progres.nrw Emissionsarme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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