Die Workday-Aktie ist dieser Tage nicht zu stoppen. Nachdem der US-Softwarekonzern im ersten Halbjahr massiv an der Börse abverkauft wurde, stieg der Kurs seit Anfang Juli um fast +60%. Alleine am gestrigen Donnerstag schoss die Workday-Aktie um +18% nach oben. Was steckt hinter dieser plötzlichen Rallye und sollten Anleger jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen? Spekulationen über eine Übernahme Auslöser des massiven Kurssprungs der Workday-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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