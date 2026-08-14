Die SAP Aktie legt deutlich zu und profitiert von neuer Fantasie im Softwaresektor. Auslöser sind Spekulationen rund um eine mögliche Übernahme des US Unternehmens Workday.Übernahmefantasie stützt die Branche Die Übernahmefantasie um Workday hat am Freitag nicht nur die Aktie des US Softwareunternehmens bewegt, sondern auch Europas Softwarewerte beflügelt. Besonders SAP rückte dabei in den Fokus und konnte deutlich zulegen. Für Anleger ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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