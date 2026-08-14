In Großbritannien stieg die Zahl der Brände von Photovoltaik-Anlagen zwischen 2022 und 2025 um 133 Prozent an. Ursache sind meist die DC-Verkabelungen und Steckverbindungen. Auch Solarmodule, Batteriespeicher und Wechselrichter sind anfällig. Eine neue Untersuchung des globalen Industrieversicherers QBE zeigen, dass die Zahl der Brände im Zusammenhang mit Photovoltaik-Anlagen in Großbritannien deutlich schneller wächst als die Zahl der Installationen. Zwischen 2022 und 2025 nahm die Zahl der Brände ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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