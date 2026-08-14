Die aktuelle Solarförderung in Österreich steht auf dem Prüfstand. Noch liegt kein konkreter Vorschlag auf dem Tisch. Den hat die Regierung für Anfang Oktober versprochen. Doch aktuell ist eine gute Zeit um Vorschläge zu machen. Momentan werden kleine Photovoltaik-Dachanlagen und Batteriespeicher über einen Investitionszuschuss gefördert. An drei festgelegten Terminen im Jahr können Anträge dafür eingereicht werden. Das Problem: Nur ein Bruchteil der Systeme erhalten eine Förderzusage, da die Fördermittel begrenzt sind. Um an einen Investitionszuschuss zu kommen, zählt dabei vor allem Schnelligkeit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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