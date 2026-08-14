Seit dem Junitief bei 23,50 € hat die Deutsche Telekom-Aktie in der Spitze rund +25% zugelegt. Dabei wurde das in meiner vorherigen Analyse genannte Kursziel bei 29,44 € punktgenau abgearbeitet. Der anschließende Rücksetzer wird bislang oberhalb von 28,11 € aufgefangen. Kann dieses Niveau als neues Sprungbrett dienen, dürfte schon bald das nächste Ziel bei 30,87 € in den Fokus rücken. Der Volltreffer braucht eine Fortsetzung Mit dem damaligen Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de