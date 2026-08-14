© Foto: OpenAIKodiak AI darf autonome Lkw in Kalifornien testen. Die Genehmigung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum fahrerlosen Güterverkehr.Kodiak AI hat vom Autonomous Vehicle Tester-Programm des kalifornischen Verkehrsministeriums eine Genehmigung für Fahrtests erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Genehmigung, die das Unternehmen am Donnerstag erhielt, erlaubt es Entwicklern schwerer autonomer Fahrzeuge, ihre Technologie auf kalifornischen Straßen zu testen und einzusetzen, solange sich ein Fahrer am Steuer befindet, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien des Unternehmens legten am Freitag im vorbörslichen Handel um über 2 Prozent zu. Die Genehmigung ist für Kodiak ein wichtiger …
Enthaltene Werte: US5000811043Den vollständigen Artikel lesen
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