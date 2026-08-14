New York - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig bewegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt knapp im Plus bei 53.855 Punkten. Der am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterte marktbreite S&P 500 stand 0,09 Prozent höher auf 7.806 Zählern. Wieder etwas besser präsentierte sich am Freitag der Tech-Index Nasdaq 100 mit plus 0,24 Prozent auf 30.156 Punkten. Konjunkturdaten bestätigten einmal mehr Hoffnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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