Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA34660G1046 Forsys Metals Corp. 14.08.2026 CA04342X1XXX Forsys Metals Corp. 17.08.2026 Tausch 1:1
GB00BZ4BQC70 Johnson Matthey PLC 14.08.2026 GB00BTQHVXXX Johnson Matthey PLC 17.08.2026 Tausch 4:3
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA34660G1046 Forsys Metals Corp. 14.08.2026 CA04342X1XXX Forsys Metals Corp. 17.08.2026 Tausch 1:1
GB00BZ4BQC70 Johnson Matthey PLC 14.08.2026 GB00BTQHVXXX Johnson Matthey PLC 17.08.2026 Tausch 4:3
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