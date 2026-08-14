EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Jumia Technologies AG / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Jumia Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



14.08.2026 / 17:09 CET/CEST

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Veröffentlichung nach § 111c AktG Am 12. August 2026 hat die Jumia Technologies AG, Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 203542 B (die "Gesellschaft"), mit Yas Holding Ltd (ehemals Axian Telecom), Mauritius, einer dem Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft, Herrn Hassanein Hiridjee, nahestehenden Person im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG und damit auch einer nahestehenden Person der Gesellschaft, ein Share Purchase Agreement geschlossen, auf dessen Grundlage Yas Holding Ltd im Rahmen einer Privatplatzierung 905.797 neue American Depositary Shares ("ADSs") der Gesellschaft zu einem Preis von USD 5,52 je ADS erwirbt; der Gesamtkaufpreis beträgt USD 4.999.999. Jede ADS repräsentiert zwei neue, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Gesellschaft, die im Rahmen einer teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026/I gegen Bareinlage im Umfang von insgesamt 18.115.936 Aktien ausgegeben werden. Der Aufsichtsrat hat dem Geschäft am 12. August 2026 gemäß § 111b Abs. 1 AktG vorab zugestimmt; Herr Hiridjee hat an der Beschlussfassung über die Zustimmung nicht teilgenommen. Berlin, im August 2026 Jumia Technologies AG Der Vorstand



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