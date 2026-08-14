Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance rückt an der Börse wieder stärker in den Fokus. Trotz des laufenden Kartellstreits rechnen Investoren zunehmend mit einer Einigung und einem Abschluss des 110 Milliarden Dollar schweren Deals, umgerechnet ungefähr 95 Milliarden Euro. Gleichzeitig bleiben erhebliche finanzielle und rechtliche Risiken bestehen.Börse bewertet Deal-Chancen neu Die Warner-Bros.-Aktie hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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