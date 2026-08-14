Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag klar im Minus beendet. Nach einem leicht festeren Start verlor der Leitindex SMI schnell an Schwung und rutschte in den roten Bereich - am Nachmittag ging es dann zeitweise noch etwas stärker bergab. Hintergrund war vor allem seine defensive Ausrichtung, standen doch die Pharmaschwergewichte Roche und Novartis unter Druck. Händler berichteten von erneuten Umschichtungen aus den defensiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab