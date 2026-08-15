De.mem: 29 Quartale Wachstum und ein starkes erstes Halbjahr

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De.mem Limited (ASX: DEM) setzt seine Wachstumsserie fort. Das auf Wasser- und Abwasseraufbereitung spezialisierte Unternehmen meldet für das Juni-Quartal 2026 Zahlungseingänge von rund ~$9,6 Mio. Das sind 24% mehr als im Vorjahresquartal und der zweithöchste Quartalswert der Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig wächst diese Kennzahl nun seit 29 Quartalen in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum.

Noch stärker fällt die Entwicklung im ersten Halbjahr aus. Von Januar bis Juni 2026 summierten sich die Zahlungseingänge auf ~$20,0 Mio. und lagen damit rund 28% über dem Vorjahreswert. Für De.mem ist das ein neuer Halbjahresrekord. Über sieben Jahre gerechnet erreichte das Unternehmen bei den Zahlungseingängen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 24 %.

Auch beim Cashflow setzt sich die positive Entwicklung fort. Im Juni-Quartal erzielte De.mem einen operativen Cashflow von $424k, nach $504k im März-Quartal. Damit ergibt sich für das erste Halbjahr ein positiver operativer Cashflow von insgesamt $928k. Der Barmittelbestand erhöhte sich zum 30. Juni zugleich leicht auf ~$4,3 Mio.

Wiederkehrende Umsätze gewinnen an Gewicht

Parallel treibt De.mem sein Geschäft mit Produkten für die häusliche Wasseraufbereitung voran. In Singapur erhielt das Unternehmen einen neuen Auftrag für Filterkartuschen im Volumen von ~$100k. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet De.mem weiter steigende Zahlungseingänge. Zudem soll die WaterMark-Zertifizierung noch vor Jahresende erreicht werden.

Strategisch setzt das Unternehmen auf dezentrale Wasseraufbereitung für Industrie- und Privatkunden. Im Industriebereich bietet De.mem Lösungen für Wasser- und Abwasseraufbereitung aus einer Hand. Wiederkehrende Umsätze aus Dienstleistungen und Spezialchemikalien spielen dabei eine zentrale Rolle. Im Privatkundengeschäft sollen Membranprodukte für die häusliche Wasseraufbereitung zusätzliche Wachstumschancen eröffnen.

Die Entwicklung im Juni-Quartal zeigt, dass dieses Modell zunehmend Wirkung entfaltet. Neben dem Plus bei den Zahlungseingängen verzeichnete auch das operative Kerngeschäft ein zweistelliges organisches Wachstum. Gleichzeitig profitierte der operative Cashflow von steigenden Margen in wiederkehrenden Umsatzsegmenten und einem disziplinierten Kostenmanagement.

Deutsche Tochter liefert wichtigen Beitrag

Bemerkenswert ist, dass der positive Cashflow trotz weiterer Investitionen in Membranprodukte, organisches Wachstum und Integrationsmaßnahmen erzielt wurde. Einen wesentlichen Beitrag leistete dabei die deutsche Tochter De.mem-Geutec GmbH. Sie steuerte im Juni-Quartal rund $350k positiven operativen Cashflow bei.

Getragen wurde das Ergebnis vor allem von der Auslieferung eines bereits vergebenen Projekts für eine Abwasseraufbereitungsanlage sowie einem robusten Geschäft mit Dienstleistungen und Chemikalien. Damit bleibt De.mem operativ auf Wachstumskurs und baut zugleich die Basis wiederkehrender Erlöse weiter aus.

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-quartals-aktivitaets-bericht-juni-2026-rekordzahlungseingaenge-und-positiver-operativer-cashflow/5224593

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

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