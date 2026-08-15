Mitteilung der pferdewetten.de AG: Erfreuliche Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr 2026 - Starke EBITDA-Wende von -196 T€ (H1 2025) auf +3.029 T€ (H1 2026) - Erste zählbare Erfolge der strategischen Neuausrichtung - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt Die pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30VXXX und DE000A383XXX) hat heute ihren Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse stiegen um 25,4% von 27,9 Mio. Euro auf 35,0 Mio. Euro. Christian Gruber, CEO der pferdewetten.de AG: "Wir können über eine erfreuliche Entwicklung der pferdewetten.de AG im ersten Halbjahr 2026 berichten. Die in diesem Zeitraum erzielten Ergebnisse spiegeln unsere strategische Neuausrichtung und die ersten Erfolge unseres Kostensenkungsprogramms deutlich wider. Das erste Halbjahr 2026 unterstreicht unsere operativen Fortschritte und die gestärkte Ertragskraft der Gesellschaft." Das Pferdewetten-Segment bleibt weiterhin ein stabiler Umsatzgarant: Mit einem Spielvolumen von +28% und einem GGR-Anstieg von 76% gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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