NurExone Biologic: Der nächste Meilenstein für ExoPTEN

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Die meisten derzeit verfügbaren Therapien in der Neurologie verlangsamen vor allem den Krankheitsverlauf.

Exosomenbasierte Ansätze könnten ERSTMALS realistische Perspektiven für eine funktionelle Regeneration eröffnen - etwa bei Rückenmarksverletzungen oder bestimmten anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Dieser Übergang von einer reinen "Verlangsamung" hin zu einer aktiven "Wiederherstellung von Funktion" stellt einen qualitativen Sprung mit enormen medizinischen und wirtschaftlichen Implikationen dar. - Dr. Lars Bärfacker-Quelle.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)] -

100%iger Erfolg - in 70 Tagen Querschnittlähmung geheilt!

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab bekannt, dass 100% der Kleintiere, die mit einer höheren Dosis ExoPTEN behandelt wurden, nach einer Rückenmarksverletzung ihre motorischen Funktionen wiedererlangten (Quelle). Warum,dies biologisch möglich ist, erklären die nun publizierten Analysedaten:

Frühere Daten zeigten wiederhergestellte motorische/funktionelle Outcomes. Die neuen Gewebebefunde liefern jetzt einen konkreten biologischen Hinweis, warum das so sein könnte: besserer Erhalt bzw. mehr Myelin-positive Strukturen. Myelin ist entscheidend für die Signalweiterleitung - ohne intakte Isolierung funktioniert die Leitung schlecht oder gar nicht. Das unterstützt die These eines neuroprotektiven Effekts und macht die funktionellen Ergebnisse glaubwürdiger und mechanistisch verständlicher.

Breaking News: Gewebeanalyse zeigte bei mit ExoPTEN behandelten Tieren im Vergleich zu Kontrollen eine signifikant höhere Anzahl myelinpositiver Zellen

Die Gewebeanalyse zeigte eine signifikant höhere Anzahl myelinpositiver Zellen in mit ExoPTEN behandelten Tieren im Vergleich zu Kontrolltieren. Dies liefert zusätzliche präklinische Belege für die zuvor berichtete funktionelle Erholung.

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab heute neue präklinische Gewebeanalysen bekannt. Diese liefern zusätzliche biologische Belege für die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN in einem Tiermodell für traumatische Rückenmarksverletzungen.

Die Ergebnisse erweitern das Wirksamkeitsprofil von ExoPTEN um eine wichtige neue biologische Dimension.

NurExone berichtete bereits über eine verbesserte funktionelle Erholung bei Tieren, die mit ExoPTEN behandelt wurden (Pressemitteilung vom 14. Juli 2025). In der vorliegenden Analyse wurde Rückenmarksgewebe derselben Tiere entnommen und auf biologische Marker untersucht, die mit Neuronen und Stützstrukturen assoziiert sind. Zwei Monate nach der Verletzung wiesen die mit ExoPTEN behandelten Tiere in den betroffenen Regionen beidseits der Verletzungsstelle signifikant höhere Zellzahlen mit positivem Myelin-Basischem Protein (MBP) auf, einem wichtigen Bestandteil der Schutzhülle der Nervenfasern, verglichen mit der Kontrollgruppe.

"Diese Ergebnisse sind wichtig, da wir die biologische Grundlage für die zuvor bei mit ExoPTEN behandelten Tieren beobachtete funktionelle Erholung weiter untersuchen. Nervenzellen sind auf eine schützende Hülle angewiesen, ähnlich wie elektrische Leitungen auf eine Isolierung angewiesen sind, um Signale weiterzuleiten. Zwei Monate nach der Verletzung wiesen mit ExoPTEN behandelte Tiere im Vergleich zu Kontrollen auf beiden Seiten der Verletzungsstelle eine signifikant höhere Anzahl MBP-positiver Zellen auf. Diese Ergebnisse liefern zusätzliche präklinische Evidenz für die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN und könnten uns helfen, besser zu verstehen, wie ExoPTEN nach einer Verletzung den Erhalt und die Erholung von Nervengewebe unterstützen könnte." - Dr. Tali Kizhner, Forschungs- und Entwicklungsleiterin bei NurExone.

Analyse der Biologie der funktionellen Erholung

Akute Rückenmarksverletzungen können über das initiale Trauma hinaus eine Kaskade biologischer Prozesse auslösen, die zu weiteren Schäden an Nervenzellen und ihren Stützstrukturen beitragen können. Der Schutz des überlebenden Nervengewebes und der für die Nervensignalübertragung notwendigen Strukturen ist daher ein wichtiges Therapieziel.

Um die Wirkung von ExoPTEN im verletzten Rückenmark besser zu verstehen, führte das Unternehmen eine umfassende immunhistochemische Analyse mit Zielgewebe durch, das in einer zuvor veröffentlichten Wirksamkeitsstudie gesammelt wurde. Drei Bereiche des Rückenmarks wurden unabhängig voneinander untersucht: die Verletzungsstelle selbst sowie rostrale (zum Kopf hin) und kaudale (zum Schwanz hin) Regionen der Verletzungsstelle.

Die Forscher untersuchten verschiedene Marker, die mit Neuronen und ihren Stützstrukturen assoziiert sind:

NeuN, ein Marker für neuronale Zellkerne und Zellkörper;

NF200, ein Marker für neuronale Axone und Zellkörper; und

MBP, ein Hauptbestandteil von Myelin und ein Marker zur Identifizierung der Myelinscheiden, die die Nervenfasern isolieren.

Zwei Monate nach der Rückenmarksverletzung wiesen mit ExoPTEN behandelte Tiere in den betroffenen Regionen beidseits der Verletzung signifikant höhere Zahlen MBP-positiver Zellen auf als die Kontrollgruppe. Die Unterschiede waren sowohl in der rostralen (p = 0,01) als auch in der kaudalen Region (p = 0,04) statistisch signifikant.

Diese Ergebnisse liefern zusätzliche präklinische Hinweise auf die potenzielle neuroprotektive Wirkung von ExoPTEN und könnten die zuvor beobachtete funktionelle Verbesserung bei den behandelten Tieren biologisch erklären.

News Fazit:

Es hört sich zwar vollkommen unrealistisch an aber es funktioniert. Nach durchtrenntem bzw. beschädigtem Rückenmark, lernten die Versuchstiere wieder laufen - zu 100% in der letzten Versuchsreihe in der H0chdosis Gruppe. Warum dies möglich ist, wird durch die nun veröffentlichten Daten erklärt - nicht nur die Nervenfasern verbinden sich neu, auch die Myelin-Scheide regeneriert sich, sodass dies möglich wird:

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) hat in der Vergangenheit durch unabhängige Gutachten bewiesen, dass die Exosomen, die nach der firmeneigenen Methode produziert werden, den Status Quo bei weitem übertreffen. 11 Proteine, die einen therapeutischen Nutzen bringen können, hat man in den NurExone-Exosomen gefunden - KEINES dieser Proteine ist in handelsüblichen Exosomen auffindbar. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum diesen schon eine außergewöhnlich erhöhte therapeutische Wirkung bescheinigt wurde. Kombiniert man diese unvergleichlichen Eigenschaften mit einer speziellen siRNA, entsteht ein Medikament, das Querschnittgelähmte heilt! Durchtrennte Nervenstränge verbinden sich wieder!

Super-Exosomen

Die Exosomen, hergestellt nach der patentierten NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)-Methode, reduzierten den Spiegel von IL-6, einem wichtigen Entzündungssignalmolekül, um mehr als 86% im Vergleich zu unbehandelten entzündeten Zellen, selbst bei der niedrigsten getesteten Konzentration. Auch für TNF-alpha, ein weiteres zentrales Entzündungssignal, zeigten die Exosomen von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine deutliche Reaktion: Mit steigender Konzentration nahm die Entzündungssignalisierung weiter ab und erreichte bei der höchsten getesteten Konzentration Reduktionen von über 60% im Vergleich zur unbehandelten entzündeten Kontrolle. (Quelle: NurExone Reports Anti-Inflammatory Activity of Its Exosomes in Lab Analysis)

Im Gegensatz dazu zeigten kommerziell erhältliche Exosomenprodukte in den analysierten Konzentrationen keine oder nur eine geringe Reduktion beider Entzündungssignale.

Diese "Wunderteilchen", die bisher nur für den Eigenbedarf von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gezüchtet wurden, sollen nun offenbar für den kommerziellen Markt zur Verfügung gestellt werden. Ein potenzieller Partner wurde in USA gefunden:

Zuletzt: NurExone gibt verbindliches MOU mit Made Scientific für US-amerikanische GMP-Herstellung und kommerzielle Lieferpartnerschaft bekannt

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. ein verbindliches Memorandum of Understanding mit Made Scientific, Inc. unterzeichnet hat. Ziel ist der Aufbau einer exklusiven US-amerikanischen Partnerschaft für die Herstellung nach Good Manufacturing Practice und die kommerzielle Versorgung mit Exosomen zur Unterstützung der klinischen und kommerziellen Aktivitäten von NurExone.

Made Scientific ist eine in den USA ansässige Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation für Zelltherapien und betreibt in Princeton, New Jersey, eine 60.000 Quadratfuß große Anlage, die den Anforderungen der US-amerikanischen FDA und des EU-GMP-Anhangs 1 entspricht.

"NurExone hat eine differenzierte Exosomenplattform mit erheblichem klinischem und kommerziellem Potenzial entwickelt. Diese Zusammenarbeit kombiniert NurExones innovative, aus Knochenmark gewonnene Exosomenplattform mit der Produktions- und Regulierungsexpertise von Made Scientific und schafft damit einen integrierten Weg, um exosomenbasierte Therapien von der Entwicklung bis zur kommerziellen Versorgung zu führen." Syed T. Husain, Chairman und CEO von Made Scientific

Die geplante Zusammenarbeit baut auf der umfassenderen Produktionsstrategie von NurExone auf, einschließlich der am 30. Juli 2026 angekündigten Bioprozessoptimierung mit Novasign GmbH. Zusammen sollen diese Initiativen die Infrastruktur stärken, die sowohl NurExones therapeutische Pipeline als auch zukünftige kommerzielle Exosomenaktivitäten unterstützt, und das Unternehmen für einen langfristigen, nachhaltigen kommerziellen Erfolg positionieren.

News Fazit:

Wir denken, sie werden uns zustimmen, wenn wir behaupten, dass die "Super-Exosomen" mit nachgewiesener hoher therapeutischer Wirkung sich deutlich von der "Stangenware" (mit kaum messbarer Funktion) unterscheiden.

Mit den bekannten Eckdaten müssten diese, speziell in den USA, unmittelbar reißenden Absatz finden, speziell in der Beauty-Branche aber auch bei, medizinischen Anwendungen.

Die Partnerschaft mit Made Scientific Inc., die ihrerseits schon über eine zertifizierte Produktionsanlage und wohl auch über die richtigen Vertriebskanäle verfügen, könnte das Sprungbrett für den kommerziellen Erfolg von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sein. Meinung der Redaktion

Die erzielten Umsätze und Gewinne, könnten als Triebfeder der eigenen Forschungen am Flaggschiff ExoPTEN fungieren.

News Fazit:

Kein uns bekanntes Biotech-Unternehmen ist derzeit in der Lage, seinen Investoren ein vergleichbares Potenzial zu bieten. In präklinischen Studien ist es gelungen, Querschnittslähmungen zu behandeln und geschädigte Augen nahezu in ihren gesunden Zustand zurückzuführen. Die nach firmeneigenem Verfahren hergestellten Exosomen nehmen aufgrund ihrer hohen therapeutischen Wirksamkeit eine Sonderstellung ein und sind in der Lage, siRNA gezielt zu neuronalen Defekten zu transportieren, sodass diese "Ladung" ihre regenerative Wirkung direkt am Wirkort entfalten kann.

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Enthaltene Werte: CA67059R1091