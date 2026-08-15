München (ots) -Historischer Tag für Matti Schmid in Memphis! Der 28-Jährige spielt bei der FedEx St. Jude Championship in Memphis, Tennessee, sein erstes Hole-in-One auf der PGA TOUR. An Tag 2 des Auftaktturniers der FedExCup Playoffs 2026 gelingt Schmid das Kunststück an Loch 4. Der gebürtige Regensburger spielt am Freitag eine 70er-Runde (Even Par) und arbeitet sich von Platz 60 auf 54 hoch. Trotz des spektakulären Hole-in-One braucht Schmid am Wochenende eine gewaltige Aufholjagd und ein absolutes Topresultat: Als 69. der FedExCup Standings in die FedEx-Playoffs gestartet, muss er noch in die Top 50 springen - nur die besten 50 Spieler qualifizieren sich für die BMW Championship nächste Woche in St. Louis, Missouri - der 2. Runde der Playoffs. Etwas komfortabler ist die Ausgangslage für den Österreicher Sepp Straka, der als 40. im FedExCup Standing in die Playoffs gegangen war, mit 3 über Par am Freitag aber an Boden verliert und in Memphis nach zwei Runden Rang 45 belegt.In seiner eigenen Liga spielt derweil der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler mit einer fabelhaften 61er Runde (-9) - eingestellter Platzrekord auf dem TPC Southwind! "Wenn man in den Statistiken führt, sind das gute Werte. Ich hatte das Gefühl, dass ich vieles gut gemacht habe", sagt der US-Amerikaner ganz nüchtern. Mit 11 unter par geht Scheffler 3 Schläge vor den geteilten Zweitplatzierten Sung-jae Im und Viktor Hovland ins Wochenende.Bei der Danish Golf Championship auf der DP World Tour befindet sich der Deutsche Freddy Schott in Lauerstellung: Mit insgesamt 7 unter Par schafft der Düsseldorfer als Elfter den Cut ins Wochenende auf der Insel Fünen. Die Führenden Antoine Rozner und Cameron Adam liegen bei 11 unter Par. Ebenfalls in guter Position: Marcel Siem, der auf Platz 15 mit 6 unter Par ins Wochenende geht. Auch das deutsche Trio Yannik Paul, Nicolai von Dellingshausen und Anton Albers darf am Samstag an den Start gehen.Nachfolgend die wichtigsten Clips von Tag 2 der FedEx St. Jude Championship auf der PGA TOUR und den Danish Golf Championship auf der DP World Tour. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV angeben. Weiter geht's am Samstag mit Tag 3 ab 12.30 Uhr mit der Danish Golf Championship und ab 13.45 Uhr mit der FedEx St. Jude Championship.FedEx St. Jude Championship | PGA TOUR | Die Highlights von Tag 2Der historische Moment in Memphis! "Komm', geh' rein!": Matti Schmid mit seinem ersten Hole-in-One auf der PGA TOUR! www.clipro.tv/player?publishJobID=d0s1aVNseWMzUzlKcy9qTkEzNmkvUGtpTDg3cnZkaEJIelo5NHRPU09GTT0=Der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler spielt am Freitag in seiner eigenen Liga: Den Platzrekord verpasst er an Loch 18 um Haaresbreite, stellt ihn aber mit einer 61er Runde immerhin ein: www.clipro.tv/player?publishJobID=NitJSE9YY0dpWFlrWmQyQ0xMQzZXdUJBYi81QmhXcTkvQUpySzFRclMvVT0=Scottie Scheffler kommentiert seine eigenen Highlights: "Wenn man in den Statistiken führt, sind das gute Werte. Ich hatte das Gefühl, dass ich vieles gut gemacht habe. Ich habe mir viele Chancen erarbeitet, ein paar schöne Schläge gespielt und einige Birdies erzielt."Link zum Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=YVprSTlxTVNRQzRUR1hVanhtSlczdXc1TXRVNTdzeGIxOWpoQU5HbFRIdz0=Hinter Scottie Scheffler reiht sich Sung-jae Im mit 8 unter Par ein. Seine Highlights vom 2. Tag: www.clipro.tv/player?publishJobID=RExaakI1K0tlZ1hEMXBTYWFidFNwRkN3bDhiMi9Mb3FhVWxacGZzRHdXaz0=Sam Burns locht aus 102 Yards ein - und reagiert, als wäre es selbstverständlich: www.clipro.tv/player?publishJobID=Q1BJOUFEc2xSb1NQUDhGekxKaWhRV2ErZ1dkTEh5WG9BV21EWVdoZ0o5VT0=Danish Golf Championship | DP World Tour | Die Highlights von Tag 2Freddy Schott geht als Elfter und damit als bester Deutscher ins Wochenende. An Loch 16 gelingt ihm der vielleicht kurioseste Schlag - zwischen den Bäumen: www.clipro.tv/player?publishJobID=U3hMcllyUWVtSDZEVTc4eWZIL1g0SWY1TisvdHQ4RGN3VHBWeWpXNTJSZz0=Mehr Live-Golf zeigt keiner!Die PGA TOUR, die DP World Tour und der Ryder Cup live und auf Abruf auf zwei 24/7 TV-Kanälen. Dazu die PGA TOUR Champions und die Korn Ferry Tour.Golf live bei MagentaSport und MagentaTVPGA TOUR | FedEx St. Jude ChampionshipSamstag, 15.08.2026ab 13.45 Uhr: Tag 3Sonntag, 16.08.2026ab 13.45 Uhr: Tag 4 - die EntscheidungDP World Tour | Danish Golf ChampionshipSamstag, 15.08.2026ab 12.00 Uhr: Tag 3Sonntag, 16.08.2026ab 12.00 Uhr: Tag 4 - die EntscheidungPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6333888