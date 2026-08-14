München (ots) -Eine Rückkehr, die sich die Würzburger Kickers nicht schöner hätten ausmalen können: Über vier Jahre nach dem letzten Drittliga-Heimspiel feiern die Unterfranken gegen den SV Wehen Wiesbaden ein fulminantes 4:0 - und grüßen zumindest bis morgen als Tabellenführer. "Ich habe gedacht, dass es knapp wird", gibt Würzburg-Trainer Michael Schiele zu: "Dass vier Tore herausspringen und wir zu Null spielen, ist sensationell." Der Coach hofft, damit Werbung betrieben zu haben: "Es war laut im Stadion. Ich glaube, es können noch viel mehr Zuschauer kommen." Die, die da sind, sehen nach 17 Minuten ein traumhaftes Freistoß-Tor von Ivan Franjic. Der Torschütze trifft seine Ex-Kollegen vom SVWW damit ins Mark. "Wir sind gut reingekommen und müssen das 1:0 machen. Altes Lied, alte Leier", beklagt Daniel Scherning und übt auch ein wenig Selbstkritik: "Am ersten Tag der Woche habe ich darauf hingewiesen, dass das hier ein Kampf wird, dass Leidenschaft in direkten Duellen die Basis sein wird, um etwas zu holen. [...] Da bin ich wahrscheinlich nicht deutlich genug geworden." Mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen ist der Start des SV Wehen Wiesbaden voll in die Hose gegangen. Philipp Hercher resümiert deutlich: "Viel zu viele Gegentore, zwei Niederlagen. Vor allem heute war das nichts!"Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips zum Auftakt in den 2. Spieltag in der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's am Samstag ab 13.30 Uhr mit der Konferenz und ab 13.45 Uhr mit den Einzelspielen. Topspiel am Sonntag ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock gegen Waldhof Mannheim. Fußball zudem live und kostenlos: Morgen ab 15.00 Uhr empfängt der FC Bayern München RB Leipzig zum Telekom Cup 2026. Abends steht live ab 19.00 Uhr zudem noch der Google Pixel Supercup 2026 der Frauen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg auf dem Programm.Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden 4:0 - Traum-Freistoß als Türöffner - Franjic versenkt Ex-Klub per DoppelpackMichael Schiele, Trainer Würzburger Kickers: "Ich habe gedacht, dass es knapp wird. Als ich heute früh aufgestanden bin, habe ich meinem Trainerteam gesagt: 'Ich weiß noch nicht, was uns erwartet und was wir von der Mannschaft sehen.' Dass es gut wird, ja. Aber, dass dann vier Tore herausspringen und wir noch zu Null spielen, ist sensationell. Die Jungs haben es super gemacht."... über die Heimspiel-Rückkehr in der 3. Liga: "Es war laut im Stadion. Ich glaube, es können noch viel mehr Zuschauer kommen. Es war ein tolles Spiel für die, die da waren. So kann es weitergehen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=c3pwVXZid29SR1FCYW9wWCtmYXNZU1U0UVFURklKSkxyRkdQNHZWRi9yYz0=Ivan Franjic, Würzburger Kickers, über seinen Doppelpack gegen Ex-Klub SV Wehen Wiesbaden: "Ich hatte dort fußballerisch nicht die beste Zeit. Das hatte seine Gründe. Aber ich mag sie menschlich sehr - auch das ganze Trainerteam. Ich denke, jeder hat sich insgeheim gefreut, dass ich gewechselt bin, dass ich jetzt spielen kann."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=NnloczhVT2RTMUpIVkFadkZubGFBaVB6dUdBL2ZDNTU5WTQyc2lLL0RSUT0=Daniel Scherning, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Wir sind gut reingekommen und müssen das 1:0 machen. Altes Lied, alte Leier. Wir machen es nicht und kriegen den Freistoß rein. Danach waren wir nicht gut drin, haben ein paar Minuten nach unserer Zuordnung gesucht und kriegen das Zweite, was uns in der Phase das Genick gebrochen hat. Über 60 Minuten war es mir zu wenig in puncto Körperlichkeit, in puncto Durchsetzungsvermögen. Da hat Würzburg uns den Schneid abgekauft. Das macht es sehr bitter und enttäuschend."... über seine Ansprache im Mannschaftskreis: "Am ersten Tag der Woche habe ich darauf hingewiesen, dass das hier ein Kampf wird, dass Leidenschaft in direkten Duellen die Basis sein wird, um etwas zu holen. Dass wir auf eine Mannschaft treffen, die sich über einfache Dinge ins Spiel reinarbeiten will. Da bin ich wahrscheinlich nicht deutlich genug geworden, dass ich das nicht klar genug herausgestellt habe. Das haben wir über 60 Minuten nicht auf den Platz gekriegt."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZURlODNQOUtFTitCSGVEazcvZU1CVVFzSHJobjZmYXVvL0d2ZjNEcVBlMD0=Philipp Hercher, Spieler SV Wehen Wiesbaden: "Es ist nicht der Start, den wir uns vorgestellt haben. Da müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Viel zu viele Gegentore, zwei Niederlagen. Vor allem heute war das nichts."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bGtQcWZYNExKRmpKOXByVExKVFhOYS9aYkV3bDQyYjE4ZmFSMUgxTlBDQT0=Fußball live bei MagentaSportAlle Spiele der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga live. Die 3. Liga an jedem Spieltag zusätzlich auch in der Konferenz. Außerdem internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL und Sportdigital1+.3. Liga | 2. SpieltagSamstag, 15.08.2026ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II, SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, Fortuna Köln - Alemannia Aachen, SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspachab 16.15 Uhr: SC Verl - MSV DuisburgSonntag, 16.08.2026ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheimab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrückenab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria KölnTelekom Cup 2026Samstag, 15.08.2026ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)Google Pixel Supercup 2026 der FrauenSamstag, 15.08.2026ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - VfL WolfsburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6333821