Berlin - Die Union büßt im aktuellen "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts Insa weiter an Zustimmung ein.



Die Kanzlerpartei erreicht in der Umfrage nur noch 20 Prozent (-1) und liegt damit deutlich hinter der AfD, die unverändert auf 28 Prozent kommt, berichtet die "Bild". Für CDU und CSU ist es der schlechteste Wert bei Insa seit Oktober 2021.



Die Linke kann derweil als einzige Partei zulegen. Sie kommt nun auf 12 Prozent, genauso wie die SPD. Grüne (13 Prozent), FDP (5 Prozent) und BSW (3 Prozent) bleiben unverändert.



Auch die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Bundesregierung bleibt auf äußerst niedrigem Niveau. Laut Insa sind 78 Prozent der Befragten mit der Arbeit des Kanzlers unzufrieden, 16 Prozent zufrieden. Damit erreicht die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ebenfalls einen Höchstwert.



Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild", die Unterstützung sei so gering und die Ablehnung so hoch wie noch nie. Der Trend lasse sich "wahrscheinlich nicht mehr drehen", weil selbst die verbliebenen Wähler der Regierungsparteien mehrheitlich nicht mehr hinter der Bundesregierung stünden.





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