Berln - Mehrere zehntausend Menschen haben am Samstag bei strahlendem Sonnenschein und 33 Grad im Schatten an der Techno-Parade "Rave the Planet" zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule in Berlin teilgenommen. Zur Abkühlung wurden Wasserwerfer eingesetzt.



Die Veranstaltung begann mit einer Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer des Anschlags auf den Christopher-Street-Day vor drei Wochen, der an gleicher Stelle stattgefunden hatte. Auch jetzt war die Polizei wieder mit einem Großaufgebot im Einsatz, zahlreiche Zufahrten waren mit Fahrzeugsperren abgesichert. Genau wie beim CSD waren aber viele Wege am Rande des Veranstaltungsgelände nicht gesichert, auch hier waren unzählige Menschen feiernd und tanzend unterwegs.



"Rave the Planet" wird von vielen Teilnehmern als Nachfolger der legendären "Loveparade" wahrgenommen. Der konkurrierende "Zug der Liebe", der in ähnlicher Tradition steht und in zwei Wochen stattfinden sollte, war direkt nach dem CSD-Anschlag aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.





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