Kaiserslautern - In der Samstagabendpartie des 2. Zweitligaspieltags haben sich der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC mit einem 0:0-Unentschieden getrennt. Karlsruhe ist damit mit vier Punkten aus zwei Sielen auf Platz drei der Tabelle, Lautern mit zwei Punkten auf Platz elf.



Beide Mannschaften zeigten von Beginn an eine kämpferische Leistung, doch letztlich fehlte es an der entscheidenden Durchschlagskraft vor dem Tor. Besonders der Torhüter der Lauterer, Julian Krahl, konnte sich mehrfach auszeichnen und verhinderte einen Rückstand.



Die Partie begann mit viel Emotion und Härte. Kaiserslautern versuchte, die Kontrolle zu übernehmen, hatte jedoch Schwierigkeiten, in die gefährlichen Räume vorzudringen. Karlsruhe hingegen zeigte sich sicher im Passspiel und konnte sich einige Spielanteile sichern. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb die erste Halbzeit torlos.



In der zweiten Hälfte erhöhte der KSC den Druck und kam zu einigen guten Chancen. Marvin Wanitzek prüfte den Lauterer Keeper mit einem Distanzschuss, den Krahl aber cool über die Latte lenkte. Auch ein schneller Freistoß von Torhüter Hans Christian Bernat sorgte für Aufregung, doch Krahl war erneut zur Stelle und klärte in letzter Sekunde.



Obwohl gegen 22 Uhr noch immer 26 Grad auf dem Betzenberg gemessen werden konnte und es deswegen eine Trinkpause gab behielten beide Teams bis zum Schluss die Power und suchten nach entscheidenden Möglichkeiten. Karlsruhe musste sich am Ende etwas mehr Ärgern - die Badener dominierten die letzten Minuten - letztlich blieb es aber beim torlosen Remis.





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