Birmingham - Julian Weber hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham im Speerwurf im letzten Versuch die Goldmedaille gewonnen.



Der Mainzer Athlet warf den Speer auf 90,40 Meter und sicherte sich damit nicht nur den Sieg, sondern stellte auch einen neuen europäischen Jahresbestwert auf. Sein Landsmann Nick Thumm aus Stuttgart komplettierte mit 83,76 Metern den deutschen Erfolg mit der Silbermedaille.



Bereits vor dem finalen Versuch von Weber war klar, dass Deutschland die Gold- und Silbermedaille sicher hatte. Der Pole Dawid Wegner und der Lette Patricks Gailums konnten mit ihren Würfen von 81,19 Metern beziehungsweise 80,33 Metern nicht mit den deutschen Spitzenleistungen mithalten, Gailums bekam mit zuvor schon geworfenen 82,97 Metern Bronze.



Der Tscheche Jakub Vadlejch, der als einer der Favoriten ins Rennen gegangen war, konnte in seinem letzten Versuch mit 82,88 Metern nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen und belegte am Ende den fünften Platz.





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