ZenaTech setzt bei Waldbrandbekämpfung auf Drohnen und Schallwellen

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ZenaTech erweitert seine Entwicklungsarbeit im Bereich der luftgestützten Brandbekämpfung. Das Unternehmen hat fünf vorläufige US-Patentanmeldungen eingereicht. Sie betreffen Technologien zur akustischen Brandbekämpfung sowie zur Bewertung von Waldbränden aus der Luft. Vorgesehen ist die Integration in die Plattform der Tochtergesellschaft ZenaDrone.

Im Mittelpunkt steht die ZenaDrone 1000. Die auf Schallwellen basierenden Systeme sollen auf der Drohne montiert werden und einen schnellen Erstangriff bei Bränden ermöglichen. Gleichzeitig könnten sie Einsatzkräfte am Boden unterstützen und die Möglichkeiten in besonders kritischen Situationen erweitern.

ZenaTech sieht autonome Drohnen vor allem bei der Erkennung, Eindämmung und Bekämpfung von Waldbränden als möglichen Baustein. Die Entwicklungsteams arbeiten dafür an akustischen Technologien zur Brandbekämpfung und Lagebeurteilung. Langfristig könnte der Ansatz klassische Verfahren mit Wasser oder Chemikalien ergänzen und Einsatzkräfte stärker aus besonders gefährlichen Bereichen heraushalten. Eine weitere Perspektive liegt im koordinierten Einsatz mehrerer Drohnen.

Schall statt Wasser und Chemikalien

Akustische Brandbekämpfung setzt auf niederfrequenten Schall, um Flammen an ihrem Ursprung zu stören. Wasser, Schaum oder Chemikalien kommen dabei nicht zum Einsatz. Das eröffnet Einsatzmöglichkeiten an Orten, an denen klassische Löschmittel problematisch sein können.

ZenaTech nennt unter anderem Umspannwerke, Rechenzentren, Archive und Batteriespeicher. Auch der Schutz von Gebäuden vor Funkenflug gehört zu den möglichen Anwendungen. Hinzu kommen perspektivisch Luftfahrt, Schifffahrt und industrielle Brandschutzlösungen.

Der entscheidende Schritt liegt nun in der technischen Skalierung. Nach Einschätzung des Unternehmens sind die wissenschaftlichen Grundlagen vorhanden. Die Herausforderung besteht darin, Reichweite und Wirkung unter realen Bedingungen so weit zu entwickeln, dass ein praktischer Einsatz möglich wird.

Drohnenschwärme als nächste Entwicklungsstufe

Größeres Potenzial sieht ZenaTech im Zusammenspiel mehrerer Drohnen. Ein koordinierter Schwarm könnte den Schutz über einzelne Standorte hinaus ausweiten. Denkbar sind Einsätze entlang von Feuerschneisen, in Wohngebieten oder rund um kritische Infrastruktur.

Auch Funken könnten abgefangen werden, bevor daraus neue Brandherde entstehen. Hinzu kommen Einsätze bei Nacht oder dichter Rauchentwicklung sowie die Verstärkung bestehender Brandbegrenzungslinien. Die Technik soll bestehende Löschverfahren dabei nicht ersetzen, sondern zusätzliche Zeit und Handlungsspielraum schaffen.

Der Bedarf an neuen Lösungen wächst. Nach Angaben des Joint Economic Committee des US-Kongresses verursachen durch den Klimawandel verschärfte Waldbrände in den USA jährlich Kosten zwischen 394 und 893 Milliarden US-Dollar. Das entspricht bis zu 4% des Bruttoinlandsprodukts. Allein die Waldbrände in Los Angeles im Januar 2025 führten laut UN-Büro für Katastrophenvorsorge zu geschätzten Schäden von 250 bis 275 Milliarden US-Dollar.

Milliardenmarkt für Feuerbekämpfungsdrohnen

Parallel wächst der Markt für luftgestützte Brandbekämpfung. Grand View Research erwartet, dass der weltweite Markt für Feuerbekämpfungsdrohnen von 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf knapp 2,8 Milliarden US-Dollar bis 2033 steigt. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,8%.

Die ZenaDrone 1000 soll in diesem Umfeld als technische Plattform dienen. Die autonome KI-Drohne misst 7 x 12 Fuß und kann bis zu 40 Kilogramm Nutzlast tragen. Dazu kann auch akustische Technik gehören. Zusätzlich lässt sich die Drohne mit Wärmebild- und LiDAR-Sensoren ausstatten.

Damit sollen Erkennung, Zielerfassung und Brandbekämpfung in einem autonomen System zusammengeführt werden. Als Einsatzgebiete nennt ZenaTech insbesondere waldbrandgefährdete Regionen rund um kritische Infrastruktur, Energieanlagen und staatliche Flächen.

Nächster Schritt: Tests unter realen Bedingungen

ZenaTech will Forschung, Entwicklung und Felderprobung während des gesamten Jahres 2026 fortsetzen. Parallel bereitet das Unternehmen mögliche Pilotprojekte mit gewerblichen und staatlichen Partnern vor.

Damit verschiebt sich der Fokus nun von Patentanmeldungen und technischer Entwicklung zunehmend in Richtung praktischer Erprobung. Weitere Fortschritte will ZenaTech veröffentlichen, sobald zusätzliche Meilensteine erreicht sind.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-meldet-fuenf-patente-fuer-die-akustische-drohnenloesung-von-zenadrone-zur-waldbrandbekaempfung-an-und-positioniert-sich-damit-fuer-staatliche-katastrophenschutz-und-kommerzielle-anwendungen-im-bereich-der-luftgestuetzten-brandbekaempfung/5231874/

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