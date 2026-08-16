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Small- & Micro Cap Investment
16.08.2026 06:58 Uhr
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De.mem vor dem nächsten Entwicklungsschritt - Chairman Harry De Wit über Wachstum und Strategie

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De.mem-Chairman Harry De Wit hat seine persönliche Beteiligung an dem Wassertechnologie-Unternehmen in den vergangenen Jahren auf rund 12 Prozent erhöht. Ausschlaggebend sind für ihn vor allem die operative Entwicklung und der erreichte finanzielle Break-even. Für die ersten sechs Monate 2026 meldete De.mem Rekord-Zahlungseingänge von 20 Mio. AUD sowie einen positiven operativen Cashflow von 928.000 AUD. Damit hat sich die finanzielle Basis des Unternehmens spürbar gefestigt.

Hinzu kommt ein Markt, der strukturell wächst. Wasseraufbereitung gewinnt weltweit an Bedeutung. Für De Wit ist diese Kombination aus positiver Cashflow-Entwicklung und langfristigem Branchenpotenzial ein wesentlicher Grund für sein Engagement.

Eigene Technologie und wiederkehrende Erlöse als Fundament

De.mem hebt sich nach Einschätzung seines Chairmans vor allem durch zwei Faktoren ab. Der erste ist die eigene Technologie. Am Standort in Singapur entwickelt und produziert das Unternehmen verschiedene Membrantechnologien. Dazu gehört auch eine mit Graphenoxid weiterentwickelte Hohlfasermembran-Technologie.

Der zweite Faktor ist das Geschäftsmodell. De.mem hat seine Abhängigkeit von einzelnen Projektaufträgen reduziert und den Anteil wiederkehrender Umsätze über Jahre ausgebaut. Inzwischen stammen mehr als 90 Prozent der Erlöse aus wiederkehrenden Geschäftsfeldern. Dazu zählen langfristige, leasingähnliche Verträge für Wasseraufbereitungsanlagen, Serviceverträge sowie der Verkauf von Spezialchemikalien, Membranen und Verbrauchsmaterialien.

Diese Struktur sorgt für eine vergleichsweise hohe Planbarkeit und bildet zugleich die Basis für die positive finanzielle Entwicklung.

Break-even schafft neuen Spielraum

Ein zentraler Meilenstein der vergangenen zwei Jahre ist der finanzielle Break-even. De.mem weist seit ein bis zwei Jahren positive operative Cashflows sowie ein positives EBITDA aus.

Damit erweitert sich der strategische Spielraum. Organisches Wachstum kann stärker aus eigener Kraft finanziert werden. Gleichzeitig verbessert sich die Möglichkeit, Fremdkapital für Akquisitionen aufzunehmen.

Auch De Wits gestiegene Beteiligung unterstreicht seine Überzeugung, dass De.mem auf dieser Grundlage weitere Entwicklungsschritte gehen kann.

Neue Märkte rücken stärker in den Fokus

Beim künftigen Wachstum sieht De.mem mehrere Ansatzpunkte. Im bestehenden Kerngeschäft soll der Marktanteil weiter steigen. Ein Beispiel ist der Goldbergbau, wo das Unternehmen bereits über namhafte Kundenreferenzen und ein breites Produkt- und Dienstleistungsangebot verfügt.

Zusätzliche Chancen entstehen im Bereich Rechenzentren. Mit dem Ausbau von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz wächst weltweit die Zahl neuer Rechenzentren. Viele nutzen wasserbasierte Kühlsysteme und benötigen entsprechende Lösungen für die Wasseraufbereitung. De.mem will hier mit seinem integrierten Angebot ansetzen.

Ein weiterer Wachstumsbereich ist die häusliche Wasseraufbereitung. Die Membrantechnologie des Unternehmens verfügt bereits über die amerikanische NSF-Zertifizierung für Trinkwasseranwendungen. Erste Vertriebspartnerschaften bestehen unter anderem in Indonesien.

Internationale Expansion als nächster Schritt

Parallel dazu soll die internationale Präsenz wachsen. Der Schwerpunkt liegt auf Südostasien und Europa, wo De.mem mit Standorten in Singapur und Deutschland bereits vertreten ist.

De Wits frühere Tätigkeit bei Fresenius Medical Care bringt dabei zusätzliche Branchenerfahrung ein. Auch dort spielen Hohlfasermembranen eine zentrale Rolle, wenn auch in der Nierendialyse und damit in einem anderen Anwendungsfeld.

Für Investoren werden in den kommenden Jahren vor allem die Finanzkennzahlen entscheidend bleiben. De.mem muss den Weg zu nachhaltig positiven Ergebnissen fortsetzen. Der hohe Anteil wiederkehrender Umsätze und die hohen Margen schaffen dafür eine belastbare Ausgangsbasis.

Gleichzeitig werden neue Partnerschaften im Bereich der häuslichen Wasseraufbereitung und die weitere Expansion in angrenzende Märkte zu wichtigen Wegmarken. Im Mittelpunkt stehen dabei Regionen rund um die bestehenden Standorte in Singapur und Deutschland.

Das Investmentprofil verdichtet sich damit auf drei Punkte: das strukturelle Wachstum der Wasserbranche, den erreichten finanziellen Break-even und ein Management, das die bisherige Expansion kontinuierlich umgesetzt hat. Entscheidend wird nun, wie konsequent De.mem diese Basis in weiteres profitables Wachstum überführt.

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Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-de-mem-ltd-quartals-aktivitaets-bericht-juni-2026-rekordzahlungseingaenge-und-positiver-operativer-cashflow/5224593

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De.mem
ISIN: AU000000DEM4
https://www.demembranes.com
Land: Australien

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Enthaltene Werte: AU000000DEM4

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