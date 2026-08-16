Nach einer furiosen Handelswoche blickt der deutsche Leitindex gespannt auf die nächsten Handelstage. Die neue Handelswoche wird es in sich haben. Mit dem starken Wochenausklang am Freitag konnte sich der DAX aber eine gute Ausgangslage erkämpfen. Nun gilt es, die guten Vorgaben in neue Kursgewinne umzumünzen und die Rekordjagd weiter zu forcieren. Die Anziehungskraft der Marke von 27.000 Punkten nimmt stetig zu.In den nächsten Handelstagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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