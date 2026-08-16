Unterföhring (ots) -
Wie soll die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben? Welche Rolle soll Deutschland in einer unsicheren Welt spielen? Ist die Rente noch zu retten? Welche weiteren Ideen gibt es bei den Themen Migration, Bildung oder Grundsicherung? In den Sommerinterviews der "SAT.1 :newstime" stehen die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AFD und Die Linke Rede und Antwort zu aktuellen politischen Fragen.
Die ":newstime Sommerinterviews" im Überblick:
Dienstag, 18. August:
Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD und Vizekanzler, im Interview mit Heiko Paluschka
Donnerstag, 20. August:
Ines Schwerdtner, Vorsitzende Die Linke, im Gespräch mit Claudia von Brauchitsch
Dienstag, 25. August:
Franziska Brantner, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Claudia von Brauchitsch
Dienstag, 1. September:
Tino Chrupalla, Vorsitzender der AFD, im Gespräch mit Heiko Paluschka
":newstime Sommerinterviews" ab Dienstag, 18. August 2026, um 19:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn unter joyn.de/news. Auszüge daraus zeigen "ProSieben :newstime" und "Kabel Eins :newstime".
Pressekontakt:
Sandra Mohr
Communications & PR
email: sandra.mohr@seven.one
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
email: clarissa.schreiner@seven.one
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6334202
Wie soll die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben? Welche Rolle soll Deutschland in einer unsicheren Welt spielen? Ist die Rente noch zu retten? Welche weiteren Ideen gibt es bei den Themen Migration, Bildung oder Grundsicherung? In den Sommerinterviews der "SAT.1 :newstime" stehen die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen, AFD und Die Linke Rede und Antwort zu aktuellen politischen Fragen.
Die ":newstime Sommerinterviews" im Überblick:
Dienstag, 18. August:
Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD und Vizekanzler, im Interview mit Heiko Paluschka
Donnerstag, 20. August:
Ines Schwerdtner, Vorsitzende Die Linke, im Gespräch mit Claudia von Brauchitsch
Dienstag, 25. August:
Franziska Brantner, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Claudia von Brauchitsch
Dienstag, 1. September:
Tino Chrupalla, Vorsitzender der AFD, im Gespräch mit Heiko Paluschka
":newstime Sommerinterviews" ab Dienstag, 18. August 2026, um 19:45 Uhr in SAT.1 und auf Joyn unter joyn.de/news. Auszüge daraus zeigen "ProSieben :newstime" und "Kabel Eins :newstime".
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Sandra Mohr
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