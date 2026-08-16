Kommentar: So spannend war die Künstliche Intelligenz nie! Einerseits geht der Boom dank immer neuer Milliarden-Investitionen weiter, doch andererseits warnt eine Short-Legende. Es gibt nun einen wichtigen Favoritenwechsel.Goldrausch im Wilden Westen: Tausende rannten los, viele gruben an falschen Stellen, erschossen sich gegenseitig, blieben auf der Strecke - doch einige wurden legendär reich. Ein solch wildes Durcheinander ist gerade im KI-Sektor zu beobachten. Shortseller-Cowboy Michael Burry ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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