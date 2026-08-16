Bisher war D-Wave mit einem Plus von 2.200 Prozent seit Empfehlung Anfang 2024 der Anlegerliebling - doch jetzt rückt die neu börsennotierte Honeywell-Tochter Quantinuum ins Rampenlicht.Das ging schnell: Charttrendwende mit einem 40 Prozent-Plus bei Quantinuum. News: Quantinuum und Oracle schließen eine mehrjährige strategische Partnerschaft, um Quantencomputing in die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu bringen. Das Ziel: KI, klassische Supercomputer und Quantencomputer in einer gemeinsamen Umgebung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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