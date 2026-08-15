Anzeige
Mehr »
Samstag, 15.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Bohrungen sind fast abgeschlossen. Was jetzt kommt, könnte noch wichtiger sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099 | Ticker-Symbol: RQ0
Tradegate
14.08.26 | 21:59
18,300 Euro
+0,03 % +0,005
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
D-WAVE QUANTUM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
D-WAVE QUANTUM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,19018,23014.08.
18,13018,18514.08.
Small- & Micro Cap Investment
15.08.2026 05:46 Uhr
212 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Quantencomputer-Aktien im Vergleich: Wie Quantum X Labs und D-Wave Quantum technologisch gegeneinander antreten

Anzeige / Werbung

Annealing gegen Gate-Modell: Zwei Nasdaq-notierte Quantentechnologie-Unternehmen verfolgen unterschiedliche Wege zum kommerziellen Quantenvorteil

Das Wichtigste in Kürze:

  • Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) setzt auf ein breites Portfolio aus Fehlerkorrektur, Quantensensorik und Zeitmessung
  • D-Wave Quantum Inc. (WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099) ist kommerziell bereits aktiv und baut mit einem Gate-Modell-System ein zweites Standbein auf
  • Beide Unternehmen stehen aktuell im Fokus des Anlegerinteresses am Quantencomputing-Sektor

Quantum X Labs und D-Wave Quantum firmieren beide unter dem Sammelbegriff "Quantentechnologie" und sind an der Nasdaq notiert. Die technologischen Ansätze und Geschäftsmodelle der beiden Unternehmen unterscheiden sich jedoch deutlich. Ein Vergleich ordnet ein, wo beide Werte im breiteren Feld der Quantencomputing-Branche stehen.

Zwei Architekturen, ein Sammelbegriff

Der Begriff "Quantencomputer" fasst technologisch sehr unterschiedliche Ansätze zusammen.

D-Wave hat sich historisch auf das sogenannte Quantum Annealing spezialisiert. Bei dieser Methode "friert" ein Quantensystem in einen energetisch günstigen Zustand ein, um Optimierungsprobleme zu lösen. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als weltweit ersten kommerziellen Anbieter von Quantencomputern. Sein aktuelles Advantage2-System positioniert D-Wave als bislang leistungsstärkstes System dieser Bauart, mit höherer Konnektivität und längeren Kohärenzzeiten als frühere Generationen.

Quantum X Labs verfolgt einen anderen, breiteren Ansatz. Das Unternehmen ging aus der Übernahme der israelischen Quantum X Labs Ltd. hervor (vormals Viewbix Inc., Namensänderung im April 2026) und entwickelt parallel mehrere Technologielinien:

  • einen KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoder für gate-basierte Quantencomputer
  • hochpräzise Quantensensorik (Gyroskope, Atomuhren)
  • Quantenalgorithmen für Wirkstoffforschung und Verkehrssteuerung

Im Kern handelt es sich damit weniger um einen reinen Hardware-Hersteller als um ein Technologie- und Lizenzunternehmen mit mehreren parallelen Entwicklungslinien.

D-Wave: Kommerzialisierung heute, Gate-Modell als zweites Standbein

D-Wave verweist auf eine bereits laufende kommerzielle Nutzung seiner Annealing-Systeme. Nach eigenen Angaben stieg die Nutzung der Advantage2-Systeme im Jahresvergleich um 314 Prozent. Mehr als 100 Organisationen aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Hand setzen die Systeme über die cloudbasierte Leap-Plattform ein.

Gleichzeitig baut D-Wave mit der Übernahme von Quantum Circuits Inc. ein zweites Standbein im Bereich gate-basierter Systeme auf. Für 2026 peilt das Unternehmen ein erstes marktreifes Gate-Modell-System an. Damit positioniert sich D-Wave als einziger Anbieter mit einer Doppelstrategie aus zwei unterschiedlichen Quantenarchitekturen unter einem Dach.

Im Vergleich zu den etablierten Gate-Modell-Anbietern IBM und IonQ, die auf universelle, breit einsetzbare Quantenrechner zielen, konzentrierte sich D-Wave lange auf spezialisierte Optimierungsprobleme. In diesem Nischenmarkt beansprucht das Unternehmen für sich, die größte Basis produktiv eingesetzter kommerzieller Systeme zu haben.

Quantum X Labs: Fehlerkorrektur, Sensorik und ein NVIDIA-Bezug

Quantum X Labs hat in den vergangenen Wochen mehrere technische Meilensteine vermeldet. Diese beziehen sich weniger auf ein fertiges Produkt als auf einzelne Bausteine eines künftigen Portfolios:

  • Juni 2026: Demonstration eines ersten vollständig optischen Hemispherical-Resonator-Gyroskops, bei dem Anregung und Auslesung ausschließlich über Licht statt über klassische elektrostatische Elektroden erfolgen - ein Ansatz für elektrisch isolierte, präzisere Trägheitssensoren in der Navigation
  • Anfang Juli 2026: Vorstellung eines Atomuhr-Prototyps auf Basis der Ramsey-CPT-Technik mit einer kurzzeitigen Frequenzstabilität von 1×10?¹³ pro Sekunde, ausgelegt auf kompakte, hochpräzise Zeitgeber für Navigations- und Kommunikationsanwendungen
  • Juli 2026: Test eines transformerbasierten Fehlerkorrektur-Decoders gegen die klassische Minimum-Weight-Perfect-Matching-Methode, durchgeführt auf NVIDIA-GPU-Infrastruktur über die CUDA-Q-QEC-Softwarebibliotheken

Eine im Juni geschlossene Kooperation mit IQCC, einem Unternehmen der Quantum-Machines-Gruppe, soll den Decoder künftig auch an realer Hardware statt nur an simulierten Daten validieren. Anders als D-Wave verfügt Quantum X Labs damit noch über kein kommerziell im Feld eingesetztes System - der Fokus liegt auf einzelnen technologischen Bausteinen in einem frühen Entwicklungsstadium.

Fehlerkorrektur als gemeinsamer Flaschenhals der Branche

Trotz unterschiedlicher Architekturen eint beide Unternehmen dieselbe technologische Kernherausforderung: Quantenzustände sind fehleranfällig. Die Übersetzung von Laborergebnissen in stabile, fehlertolerante Systeme gilt branchenweit als der entscheidende Engpass auf dem Weg zu praktisch nutzbaren Quantencomputern.

D-Wave nennt als konkretes Etappenziel eine Million Operationen auf 100 logischen Qubits. Quantum X Labs setzt auf KI-gestützte Decoder, die Fehler schneller erkennen und korrigieren sollen als klassische Verfahren - ein Ansatz, den auch große Anbieter wie Google Quantum AI und IBM in eigenen Forschungsprogrammen verfolgen.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

__________

Quellen:

investor.quantumxlabs.xyz

https://ir.dwavequantum.com/news/news-details/2026/D-Wave-Announces-Advancements-in-Annealing-and-Gate-Model-Quantum-Computing-Technologies-Furthering-Companys-Unique-Dual-Platform-Approach/default.aspx
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/d-wave-ring-nasdaq-opening-110000559.html
https://quantumzeitgeist.com/d-wave-quantum-qbts/
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/24/3316859/0/en/Quantum-X-Labs-Achieves-Breakthrough-with-its-First-All-Optical-Hemispherical-Resonator-Quantum-Gyroscope.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/07/3323295/0/en/Quantum-X-Labs-Achieves-Key-Technological-Milestone-in-Its-Quantum-Atomic-Clock-Development.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/24/3332879/0/en/Quantum-X-Labs-Reports-Meaningful-Error-Correction-Decoder-Results-with-NVIDIA-CUDA-Q-QEC.html
https://www.stocktitan.net/sec-filings/QXL/10-q-viewbix-inc-quarterly-earnings-report-0277ae3889ed.html
https://www.onvista.de/aktien/D-Wave-Quantum-Aktie-US26740W1099
https://finance.yahoo.com/quote/QXL/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

Home

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Quantencomputer-Aktien im Vergleich: Wie Quantum X Labs und D-Wave Quantum technologisch gegeneinander antreten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US26740W1099,US9267113002

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.