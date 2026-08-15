Quantencomputer-Aktien im Vergleich: Wie Quantum X Labs und D-Wave Quantum technologisch gegeneinander antreten

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Annealing gegen Gate-Modell: Zwei Nasdaq-notierte Quantentechnologie-Unternehmen verfolgen unterschiedliche Wege zum kommerziellen Quantenvorteil

Das Wichtigste in Kürze:

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) setzt auf ein breites Portfolio aus Fehlerkorrektur, Quantensensorik und Zeitmessung

D-Wave Quantum Inc. (WKN: A3DSV9 | ISIN: US26740W1099) ist kommerziell bereits aktiv und baut mit einem Gate-Modell-System ein zweites Standbein auf

Beide Unternehmen stehen aktuell im Fokus des Anlegerinteresses am Quantencomputing-Sektor

Quantum X Labs und D-Wave Quantum firmieren beide unter dem Sammelbegriff "Quantentechnologie" und sind an der Nasdaq notiert. Die technologischen Ansätze und Geschäftsmodelle der beiden Unternehmen unterscheiden sich jedoch deutlich. Ein Vergleich ordnet ein, wo beide Werte im breiteren Feld der Quantencomputing-Branche stehen.

Zwei Architekturen, ein Sammelbegriff

Der Begriff "Quantencomputer" fasst technologisch sehr unterschiedliche Ansätze zusammen.

D-Wave hat sich historisch auf das sogenannte Quantum Annealing spezialisiert. Bei dieser Methode "friert" ein Quantensystem in einen energetisch günstigen Zustand ein, um Optimierungsprobleme zu lösen. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als weltweit ersten kommerziellen Anbieter von Quantencomputern. Sein aktuelles Advantage2-System positioniert D-Wave als bislang leistungsstärkstes System dieser Bauart, mit höherer Konnektivität und längeren Kohärenzzeiten als frühere Generationen.

Quantum X Labs verfolgt einen anderen, breiteren Ansatz. Das Unternehmen ging aus der Übernahme der israelischen Quantum X Labs Ltd. hervor (vormals Viewbix Inc., Namensänderung im April 2026) und entwickelt parallel mehrere Technologielinien:

einen KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoder für gate-basierte Quantencomputer

hochpräzise Quantensensorik (Gyroskope, Atomuhren)

Quantenalgorithmen für Wirkstoffforschung und Verkehrssteuerung

Im Kern handelt es sich damit weniger um einen reinen Hardware-Hersteller als um ein Technologie- und Lizenzunternehmen mit mehreren parallelen Entwicklungslinien.

D-Wave: Kommerzialisierung heute, Gate-Modell als zweites Standbein

D-Wave verweist auf eine bereits laufende kommerzielle Nutzung seiner Annealing-Systeme. Nach eigenen Angaben stieg die Nutzung der Advantage2-Systeme im Jahresvergleich um 314 Prozent. Mehr als 100 Organisationen aus Wirtschaft, Forschung und öffentlicher Hand setzen die Systeme über die cloudbasierte Leap-Plattform ein.

Gleichzeitig baut D-Wave mit der Übernahme von Quantum Circuits Inc. ein zweites Standbein im Bereich gate-basierter Systeme auf. Für 2026 peilt das Unternehmen ein erstes marktreifes Gate-Modell-System an. Damit positioniert sich D-Wave als einziger Anbieter mit einer Doppelstrategie aus zwei unterschiedlichen Quantenarchitekturen unter einem Dach.

Im Vergleich zu den etablierten Gate-Modell-Anbietern IBM und IonQ, die auf universelle, breit einsetzbare Quantenrechner zielen, konzentrierte sich D-Wave lange auf spezialisierte Optimierungsprobleme. In diesem Nischenmarkt beansprucht das Unternehmen für sich, die größte Basis produktiv eingesetzter kommerzieller Systeme zu haben.

Quantum X Labs: Fehlerkorrektur, Sensorik und ein NVIDIA-Bezug

Quantum X Labs hat in den vergangenen Wochen mehrere technische Meilensteine vermeldet. Diese beziehen sich weniger auf ein fertiges Produkt als auf einzelne Bausteine eines künftigen Portfolios:

Juni 2026: Demonstration eines ersten vollständig optischen Hemispherical-Resonator-Gyroskops, bei dem Anregung und Auslesung ausschließlich über Licht statt über klassische elektrostatische Elektroden erfolgen - ein Ansatz für elektrisch isolierte, präzisere Trägheitssensoren in der Navigation

Anfang Juli 2026: Vorstellung eines Atomuhr-Prototyps auf Basis der Ramsey-CPT-Technik mit einer kurzzeitigen Frequenzstabilität von 1×10?¹³ pro Sekunde, ausgelegt auf kompakte, hochpräzise Zeitgeber für Navigations- und Kommunikationsanwendungen

Juli 2026: Test eines transformerbasierten Fehlerkorrektur-Decoders gegen die klassische Minimum-Weight-Perfect-Matching-Methode, durchgeführt auf NVIDIA-GPU-Infrastruktur über die CUDA-Q-QEC-Softwarebibliotheken

Eine im Juni geschlossene Kooperation mit IQCC, einem Unternehmen der Quantum-Machines-Gruppe, soll den Decoder künftig auch an realer Hardware statt nur an simulierten Daten validieren. Anders als D-Wave verfügt Quantum X Labs damit noch über kein kommerziell im Feld eingesetztes System - der Fokus liegt auf einzelnen technologischen Bausteinen in einem frühen Entwicklungsstadium.

Fehlerkorrektur als gemeinsamer Flaschenhals der Branche

Trotz unterschiedlicher Architekturen eint beide Unternehmen dieselbe technologische Kernherausforderung: Quantenzustände sind fehleranfällig. Die Übersetzung von Laborergebnissen in stabile, fehlertolerante Systeme gilt branchenweit als der entscheidende Engpass auf dem Weg zu praktisch nutzbaren Quantencomputern.

D-Wave nennt als konkretes Etappenziel eine Million Operationen auf 100 logischen Qubits. Quantum X Labs setzt auf KI-gestützte Decoder, die Fehler schneller erkennen und korrigieren sollen als klassische Verfahren - ein Ansatz, den auch große Anbieter wie Google Quantum AI und IBM in eigenen Forschungsprogrammen verfolgen.