Die D-Wave Quantum-Aktie notiert bei 20,90 US$. Damit wird das Unternehmen mit rund 7,8 Milliarden US$ bewertet. Eine Veröffentlichung im Fachmagazin "Nature" und stark gestiegene Buchungen sorgen für neue Fantasie. Zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und wirtschaftlicher Realität klafft allerdings weiterhin eine erhebliche Lücke. Was die 99,9% wirklich bedeuten D-Wave hat ein sogenanntes Zwei-Qubit-Gatter für seine Dual-Rail-Architektur entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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