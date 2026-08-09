Quanten-Sprung für die Nuklearmedizin? Quantum X Labs treibt neue Rechentechnologie voran

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Quantum X Labs treibt die Übertragung physikalischer Transportmodelle in Quanten-Schaltkreise voran. Die Tochtergesellschaft Nuclear Quantum hat nach Angaben des Unternehmens Fortschritte bei einem aktuellen Engpass der Nuklearindustrie erzielt.

Quantum X Labs (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) konzentriert sich über Nuclear Quantum darauf, Quantencomputing in rechenintensive Simulationen für den Nuklearsektor zu integrieren. Herkömmliche Simulationen des Teilchentransports sind für die Entwicklung von Systemen in der Nuklearmedizin von Bedeutung. Gleichzeitig benötigen sie häufig erhebliche Rechenleistung und lange Laufzeiten. Damit können sie zu einem wesentlichen Engpass bei Entwicklung und Optimierung werden.

Teilchentransport direkt im Quantenrechner

Die neu entwickelte Technologie ermöglicht es, die Ausbreitung von Teilchen und die Dynamik zufälliger Bewegungen direkt innerhalb einer Quantenberechnung abzubilden und zu simulieren. Der Ansatz soll damit das physikalische Transportmodell in einen Quanten-Schaltkreis übertragen.

Ziel ist es zunächst zu bestätigen, dass sogenannte Gamma-Photonen-Historien innerhalb eines quantenbasierten Rechenrahmens kodiert und untersucht werden können. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist dabei die Entwicklung des grundlegenden Quanten-Orakels. Dieses soll künftig die Integration von Algorithmen ermöglichen, die auf dem Grover-Verfahren aufbauen.

Damit entsteht eine Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte. Nuclear Quantum will das Modell auf komplexere Transportszenarien ausweiten, die Umsetzung auf Quantenrechnern optimieren und das mögliche Potenzial für schnellere, präzisere und besser skalierbare Simulationswerkzeuge für die Nuklearmedizin untersuchen.

Nächster Schritt: kommerzielle Anwendungen

Aufbauend auf diesem Entwicklungsschritt will Quantum X Labs seine Lösungen weiter ausbauen und Quantencomputing für kommerzielle Anwendungen nutzbar machen.

Quantum X Labs und seine Tochtergesellschaften konzentrieren sich auf Quanten-Technologien, digitale Werbung und Computerlösungen sowie Anwendungen der künstlichen Intelligenz für Unternehmen. Quantum X Labs Ltd. arbeitet an Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffentwicklung und Sicherheit. Darüber hinaus entwickelt die Gesellschaft quantenbasierte Lösungen als möglichen Ersatz für GPS sowie Lösungen für hochpräzise Quantensensorik.

Zum Unternehmensverbund gehört außerdem Gix Media. Das Unternehmen entwickelt verschiedene Softwarelösungen für die Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen. Ziel ist die Gewinnung und Weiterleitung von Internetverkehr an Kunden.

Metagramm entwickelt Software zur Korrektur grammatischer Fehler. Das Angebot umfasst Werkzeuge zum Schreiben und Überprüfen von Texten sowie Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil. Hinzu kommen Übersetzungsfunktionen und mehrsprachige Wörterbücher auf Basis von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen.

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Quellen:

investor.quantumxlabs.xyz

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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