IBM meldet Quanten-Meilenstein: Wo kleinere Anbieter wie Quantum X Labs im Wettlauf der Giganten stehen

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IBM hat einen nach eigenen Angaben verifizierten Meilenstein für praktische Quantenvorteile erreicht und gleichzeitig einen milliardenschweren Investitionsplan bekräftigt. Der Sektor wird derzeit von wenigen Konzernen mit enormen Budgets dominiert - ein Blick darauf, wie sich ein Nasdaq-notierter Micro-Cap technologisch in diesem Umfeld positioniert.

International Business Machines Corp. (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) hat am 3. August 2026 gemeinsam mit Forschungspartnern - darunter die University of Chicago, das japanische Forschungsinstitut Riken sowie die Softwareentwickler Qedma, BlueQubit und Algorithmiq - neue Methoden vorgestellt, mit denen sich die Ergebnisse komplexer Quantenberechnungen erstmals systematisch verifizieren lassen. Bislang war es nach Angaben der beteiligten Forscher schwierig, unabhängig zu bestätigen, dass ein Quantencomputer bei besonders anspruchsvollen Aufgaben tatsächlich korrekt rechnet. IBM bekräftigte im Zuge der Meldung seinen Plan, in den kommenden fünf Jahren mehr als zehn Milliarden US-Dollar in die Quantenforschung zu investieren, und hält an dem Ziel fest, bis 2029 einen ersten großen, fehlertoleranten Quantencomputer auf den Markt zu bringen.

Das Wettrüsten der Großkonzerne

IBM ist im Bereich supraleitender Qubits einer von mehreren Schwergewichten. Alphabet Inc. (WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059) demonstrierte mit seinem Willow-Chip im Oktober 2025 nach eigenen Angaben eine rund 13.000-fach schnellere Bearbeitung einer bestimmten Rechenaufgabe im Vergleich zu den schnellsten klassischen Supercomputern. IBMs jüngster Prozessor "Nighthawk" verfügt über 120 Qubits und soll gegenüber dem Vorgängermodell "Heron" eine rund 20 Prozent höhere Rechenleistung sowie 30 Prozent höhere Schaltkreiskomplexität bieten. Auch Microsoft verfolgt mit topologischen Qubits einen eigenen, technologisch früher in der Entwicklung stehenden Ansatz. Diese drei Konzerne, ergänzt um Amazon, prägen mit ihren Milliardenbudgets den Takt der Branche und sind auch in den meisten Quantencomputer-ETFs stark gewichtet.

Ein anderer technologischer Weg: Neutrale Atome statt Supraleiter

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) verfolgt einen Ansatz, der sich von den supraleitenden Architekturen der Großkonzerne unterscheidet. Im Mai 2026 aktivierte das israelisch-amerikanische Unternehmen eine Plattform mit mehr als 50 physischen Qubits auf Basis neutraler Atome, die mittels Laserkühlung und dynamisch rekonfigurierbaren optischen Pinzetten-Arrays kontrolliert werden. Diese Architektur soll eine schnelle, hochpräzise Beladung großer Qubit-Register sowie verlängerte Kohärenzzeiten ermöglichen. Das Unternehmen strebt an, bis zur ersten Jahreshälfte 2027 in den Bereich mehrerer tausend Qubits vorzustoßen, unter anderem durch die Integration eines patentangemeldeten, KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoders.

Fehlerkorrektur als gemeinsames Nadelöhr der gesamten Branche

Unabhängig von der gewählten Hardware-Architektur gilt die Fehlerkorrektur branchenweit als zentrale technische Hürde auf dem Weg zu praktisch nutzbaren Quantencomputern. Ende Juli 2026 veröffentlichte Quantum X Labs Ergebnisse eines Benchmarks, bei dem der unternehmenseigene, transformerbasierte QECCT-Decoder unter Einsatz der NVIDIA-CUDA-Q-Plattform gegen den klassischen Minimum-Weight-Perfect-Matching-Algorithmus (MWPM) getestet wurde - in kontrollierten Rausch-Konfigurationen auf sogenannten Toric-Code-Strukturen. Die Tests liefen zunächst simulationsbasiert auf einer NVIDIA-GPU in einer AWS-Cloud-Umgebung; als nächster Schritt ist die Anwendung auf tatsächliche Hardware-Messdaten aus einer Kooperation mit dem Unternehmen IQCC vorgesehen. Ende Juli demonstrierte Quantum X Labs zudem einen vollständigen End-to-End-Anwendungsfall, bei dem reale klinische Daten über die firmeneigene Plattform CliniQuantum auf einem Quantencomputer-Simulator verarbeitet wurden.

Einordnung: Größenordnungen, die man nicht vergleichen sollte

Der Unterschied zwischen den Budgets ist erheblich: IBMs Zehn-Milliarden-Dollar-Investitionsplan und Googles Milliarden-Ausgaben für eigene Prozessorgenerationen stehen in einem völlig anderen Verhältnis zur Marktkapitalisierung eines Nasdaq-Micro-Caps wie Quantum X Labs. Auch bei der reinen Qubit-Zahl liegt IBM mit dreistelligen Werten bei ausgereiften supraleitenden Systemen vorn. Der relevante Vergleichspunkt liegt daher weniger in der Größe als in der technologischen Nische: Während die Konzerne auf Skalierung ihrer jeweiligen Architektur setzen, positioniert sich Quantum X Labs mit einem alternativen Hardware-Ansatz und einem software-zentrierten Fehlerkorrektur-Ansatz, der explizit auf bestehender NVIDIA-Infrastruktur aufsetzt statt auf eigene, kapitalintensive Chip-Fertigung.

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Quellen:

https://de.dataconomy.com/2026/08/03/ibm-erreicht-verifizierten-meilenstein-fuer-quantenvorteile/

https://www.ariva.de/aktien/alphabet-inc-a-aktie/news/quantencomputer-vor-dem-durchbruch-ibm-loest-das-rsf-12087902

https://eu.36kr.com/en/p/3624758715462150

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/05/28/3302867/0/en/Quantum-X-Labs-Launches-50-Physical-Qubits-Neutral-Atom-Quantum-Computer-Targets-Thousands-Qubit-Milestone-by-End-of-H1-2027.html