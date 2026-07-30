Quanten-Analyse mit echten Patientendaten: Quantum X Labs erreicht wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur klinischen Anwendung

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Die Auswertung großer klinischer Datensätze zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben der modernen Forschung. Mit zunehmender Datenmenge steigen auch die Anforderungen an Rechenleistung und Analyseverfahren. Genau hier setzt Quantum X Labs (Nasdaq: QXL; WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) an. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben erstmals einen vollständigen End-to-End-Anwendungsfall für die Analyse klinischer Daten auf einer quantenbasierten Architektur demonstriert. Zum Einsatz kamen reale klinische Informationen, die in einer Quantencomputer-Simulationsumgebung verarbeitet wurden.

Nach Angaben des Unternehmens zeigt die Demonstration, dass sich reale klinische Daten innerhalb eines integrierten Analyseprozesses verarbeiten lassen. Dieser umfasst die Datenaufbereitung, die quantenbasierte Analyse sowie die Erzeugung biologisch und klinisch interpretierbarer Ergebnisse. Die Berechnungen erfolgten in einer von Quantum X entwickelten Simulationsumgebung, die Quantenrechenprozesse nachbildet und auf die Analyseplattform des Unternehmens abgestimmt ist.

Von der Datenerfassung bis zur wissenschaftlichen Auswertung

Kern der Technologie ist die proprietäre Algorithmusplattform der Tochtergesellschaft CliniQuantum. Sie wird nach Unternehmensangaben durch ein Portfolio an Schutzrechten und Patentanmeldungen abgesichert. Die Plattform wurde entwickelt, um quantenunterstützte Stichprobenverfahren für kontinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen bereitzustellen. Diese Verfahren sollen insbesondere bei anspruchsvollen statistischen Analysen von Daten aus klinischen Studien und biomedizinischen Datensätzen eingesetzt werden.

Die nun abgeschlossene End-to-End-Demonstration zeigt laut Quantum X, dass klinische Daten den vollständigen Lebenszyklus der Plattform durchlaufen können. Dieser reicht von der sicheren Datenaufnahme und -vorbereitung über die quantenbasierte Verarbeitung bis hin zur fachlich relevanten Interpretation der Ergebnisse. Alle Schritte erfolgen innerhalb eines integrierten Systems.

Nach Angaben des Unternehmens bestätigt dieser Meilenstein, dass die Plattform komplexe und hochdimensionale biomedizinische Daten verarbeiten kann. Dabei kommen quanteninspirierte und quantenbasierte Methoden zum Einsatz, um Strukturen in den Daten zu identifizieren, die auf herkömmlichem Weg möglicherweise nicht ohne Weiteres erkennbar wären. Gleichzeitig soll die wissenschaftliche Interpretierbarkeit der Ergebnisse erhalten bleiben.

Nächste Entwicklungsstufe rückt in den Fokus

"Dieser Meilenstein zeigt, dass unsere Plattform nicht nur ein Konzept ist, sondern bereits einsatzfähig ist", sagte Dr. Tidhar Turgeman, Leiter der Analyse klinischer Studiendaten bei Quantum X. "Wir haben gezeigt, dass klinische Daten innerhalb unseres Systems durchgängig verarbeitet werden können. Dadurch werden quantenbasierte Analysen ermöglicht, während gleichzeitig die Fähigkeit erhalten bleibt, die Ergebnisse in einem aussagekräftigen wissenschaftlichen Kontext zu interpretieren."

Auf Basis dieses Entwicklungsschritts plant Quantum X, künftig größere Datensätze zu unterstützen, die eingesetzten Quantenalgorithmen weiter zu optimieren und Leistungsstudien durchzuführen. Ziel ist es, den Nutzen von Quantencomputer-Technologien für die klinische Forschung, die Analyse klinischer Studien sowie Anwendungen der Präzisionsmedizin zu quantifizieren.

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Quellen:

QXL - Details zu Pressemitteilungen

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Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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Enthaltene Werte: US9267113002