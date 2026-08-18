Anzeige
Mehr »
Dienstag, 18.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
100%iger Erfolg - in 70 Tagen Querschnittslähmung geheilt!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
18.08.26 | 07:39
295,55 Euro
-0,59 % -1,75
Branche
Internet
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA 500
S&P 100
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
295,55296,4507:39
295,55296,4507:39
Small- & Micro Cap Investment
18.08.2026 07:10 Uhr
228 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Vom Tempo-Rekord zum Vertrauens-Beweis: Das Rennen um den echten Quantenvorteil

Anzeige / Werbung

AnnealingErst Google, dann IBM: Die Definition dessen, was als bewiesener "Quantenvorteil" gilt, verschiebt sich - ein Überblick über die wichtigsten Player und wo sich Quantum X Labs in diesem Wettlauf positioniert

Das Wichtigste in Kürze:

  • Google (Alphabet, WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059) beanspruchte im Oktober 2025 mit seinem Willow-Chip einen "verifizierbaren Quantenvorteil": Der Algorithmus Quantum Echoes lief nach Unternehmensangaben 13.000-mal schneller als der beste klassische Supercomputer
  • IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) veröffentlichte am 30. Juli 2026 gemeinsam mit Partnern drei Studien, die erstmals eine eingebaute mathematische Vertrauensgarantie für solche Quantenrechenergebnisse liefern
  • Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) verfolgt mit einem KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoder einen kleineren, aber thematisch verwandten Ansatz zur Absicherung von Quantenberechnungen

Kaum ein Begriff wird in der Quantencomputing-Branche so intensiv diskutiert wie der "Quantenvorteil" - der Moment, in dem ein Quantencomputer eine Aufgabe löst, die für klassische Supercomputer praktisch unerreichbar ist. Innerhalb weniger Monate haben gleich zwei Branchenschwergewichte, Google und IBM, die Messlatte für diesen Nachweis neu definiert. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und die Frage, wo kleinere Anbieter wie Quantum X Labs in diesem Umfeld stehen.

Google Willow: Der Geschwindigkeitsrekord

Im Oktober 2025 veröffentlichte Google Quantum AI in der Fachzeitschrift Nature einen Nachweis, den das Unternehmen als ersten verifizierbaren Quantenvorteil bezeichnete. Der auf dem Willow-Chip ausgeführte Algorithmus Quantum Echoes, der zeitliche Korrelationen in Quantensystemen misst, benötigte für eine bestimmte Berechnung rund 2,1 Stunden - ein Vorgang, für den einer der schnellsten Supercomputer der Welt, der Frontier-Rechner am Oak Ridge National Laboratory, nach Unternehmensangaben etwa 3,2 Jahre gebraucht hätte. Google betonte dabei ausdrücklich, dass das Ergebnis auf einem separaten Quantensystem reproduzierbar sei - ein zentraler Unterschied zu früheren, weniger belastbaren Vorgängerdemonstrationen.

IBM: Von der Geschwindigkeit zur eingebauten Vertrauensgarantie

Neun Monate später setzte IBM mit einer am 30. Juli 2026 veröffentlichten Forschungsreihe einen anderen Akzent. Gemeinsam mit der University of Chicago, dem Unternehmen Qedma, dem japanischen Forschungsinstitut RIKEN und dem Unternehmen Algorithmiq zeigte IBM, wie sich Quantenrechenergebnisse mathematisch abgesichert als vertrauenswürdig belegen lassen, selbst wenn kein klassischer Computer sie mehr nachrechnen kann. Der Kernbeitrag: Die Überprüfung wird nicht mehr nachträglich über einen externen Vergleichswert geführt, sondern direkt in die Berechnung eingebettet. In einer Demonstration mit 70 logischen Qubits erzielte das Verfahren eine rund zehnfache Reduktion der effektiven Gatterfehlerrate. IBM stuft diesen Übergang von reiner Geschwindigkeit zu belegbarer Verlässlichkeit als notwendigen nächsten Schritt auf dem Weg zu fehlertolerantem Quantencomputing ein.

Die übrigen Branchengrößen im Überblick

Neben Google und IBM haben sich mehrere weitere Anbieter im laufenden Jahr mit eigenen Meilensteinen positioniert. Quantinuum vollzog im Juni 2026 mit einem Emissionsvolumen von 1,68 Milliarden US-Dollar den bislang größten reinen Quantencomputing-Börsengang und meldete mit seinem Helios-System neue Genauigkeitsrekorde bei Zwei-Qubit-Gattern. IonQ verfolgt einen Ionenfallen-Ansatz mit eigenem, ambitioniertem Ausbauplan für fehlertolerante Systeme. Das privat finanzierte Unternehmen PsiQuantum sicherte sich im Juli 2026 eine auf 125 Millionen US-Dollar erweiterte Vereinbarung mit der US-Verteidigungsforschungsbehörde DARPA zur Validierung seines photonischen Hardware-Ansatzes. Das US-Handelsministerium unterstützte im Mai 2026 zudem neun Quantenunternehmen mit Beteiligungen im Gesamtwert von rund 2 Milliarden US-Dollar, wobei IBM mit rund einer Milliarde US-Dollar den größten Einzelanteil erhielt.

Wo Quantum X Labs in diesem Umfeld steht

Quantum X Labs verfolgt keinen eigenen Anspruch auf einen Quantenvorteil-Nachweis im Stil von Google oder IBM, sondern positioniert sich als Zulieferer einzelner Komponenten für ein fehlertolerantes Quantencomputing-Ökosystem. Im Zentrum steht ein KI-gestützter, transformerbasierter Fehlerkorrektur-Decoder, den das Unternehmen Ende Juli 2026 gegen die klassische Minimum-Weight-Perfect-Matching-Methode auf NVIDIA-GPU-Infrastruktur testete. Ergänzt wird dieser Ansatz durch parallele Entwicklungslinien in der Quantensensorik - etwa einem vollständig optischen Gyroskop und einem Atomuhr-Prototyp - sowie durch ein im Juli 2026 neu eingeführtes Beratungsangebot für Quanteninfrastruktur, das sich an akademische, staatliche und kommerzielle Organisationen richtet.

Der thematische Bezug zur aktuellen Debatte um Validierung und Vertrauenswürdigkeit ist damit gegeben, der Maßstab jedoch ein anderer: Während IBM sein Verfahren an einem 70-Logische-Qubits-System mit realer Hardware demonstrierte, testet Quantum X Labs seinen Decoder bislang überwiegend an simulierten Daten. Eine im Juni 2026 geschlossene Kooperation mit IQCC soll diesen Schritt zur Validierung an echter Hardware in den kommenden Monaten ermöglichen.

Einordnung

Das Rennen um den Quantenvorteil hat sich innerhalb weniger Monate von einer reinen Geschwindigkeitsfrage zu einer Frage der Verlässlichkeit gewandelt - ein Wandel, der die gesamte Branche betrifft, von milliardenschweren Konzernen wie Google und IBM bis zu spezialisierten Micro-Caps wie Quantum X Labs. Für Anleger bedeutet dies, dass technische Fortschrittsmeldungen kleinerer Anbieter zunehmend im Licht der von den Branchenführern gesetzten Vertrauens- und Validierungsstandards bewertet werden dürften.

Bild-Boerse

Webinar "Vom fortschrittlichen Forschungstrend zum Milliardenmarkt: Das Investitionspotenzial von Exosomen"

Dienstag, 01. September, 17.00 - 18.00 Uhr

Biotechnologie zählt zu den spannendsten Zukunftsfeldern an den Kapitalmärkten. Neue Therapieansätze und technologische Fortschritte eröffnen attraktive Perspektiven. In unserem Webinar beleuchten wir zunächst zentrale Entwicklungen und Wachstumstreiber im Biotechnologiesektor.

Anschließend rückt NurExone in den Fokus - ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Basis von Exosomen entwickelt.

Für Anlegerinnen und Anleger, die den Biotechnologiesektor besser verstehen und mögliche Investmentchancen fundiert einordnen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf Biotech und Exosomen gewinnen. Hier klicken ?

__________

Quellen:

https://www.ibm.com/quantum/blog/quantum-advantage
https://www.hpcwire.com/2025/10/22/google-claims-quantum-advantage-with-willow-chip/
https://quantumcomputingreport.com/news/
https://quantumzeitgeist.com/us-quantum-computing-companies/
https://simplywall.st/de/stocks/us/tech/nasdaq-qnt/quantinuum
https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/24/3332879/0/en/Quantum-X-Labs-Reports-Meaningful-Error-Correction-Decoder-Results-with-NVIDIA-CUDA-Q-QEC.html
https://www.onvista.de/aktien/Alphabet-A-Google-Aktie-US02079K3059

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc
Land: Israelisch / ISIN: US9267113002
https://quantumxlabs.xyz

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Vom Tempo-Rekord zum Vertrauens-Beweis: Das Rennen um den echten Quantenvorteil appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US02079K3059,US4592001014,US9267113002

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.