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AnnealingErst Google, dann IBM: Die Definition dessen, was als bewiesener "Quantenvorteil" gilt, verschiebt sich - ein Überblick über die wichtigsten Player und wo sich Quantum X Labs in diesem Wettlauf positioniert

Das Wichtigste in Kürze:

Google (Alphabet, WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059) beanspruchte im Oktober 2025 mit seinem Willow-Chip einen "verifizierbaren Quantenvorteil": Der Algorithmus Quantum Echoes lief nach Unternehmensangaben 13.000-mal schneller als der beste klassische Supercomputer

IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) veröffentlichte am 30. Juli 2026 gemeinsam mit Partnern drei Studien, die erstmals eine eingebaute mathematische Vertrauensgarantie für solche Quantenrechenergebnisse liefern

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) verfolgt mit einem KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoder einen kleineren, aber thematisch verwandten Ansatz zur Absicherung von Quantenberechnungen

Kaum ein Begriff wird in der Quantencomputing-Branche so intensiv diskutiert wie der "Quantenvorteil" - der Moment, in dem ein Quantencomputer eine Aufgabe löst, die für klassische Supercomputer praktisch unerreichbar ist. Innerhalb weniger Monate haben gleich zwei Branchenschwergewichte, Google und IBM, die Messlatte für diesen Nachweis neu definiert. Ein Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und die Frage, wo kleinere Anbieter wie Quantum X Labs in diesem Umfeld stehen.

Google Willow: Der Geschwindigkeitsrekord

Im Oktober 2025 veröffentlichte Google Quantum AI in der Fachzeitschrift Nature einen Nachweis, den das Unternehmen als ersten verifizierbaren Quantenvorteil bezeichnete. Der auf dem Willow-Chip ausgeführte Algorithmus Quantum Echoes, der zeitliche Korrelationen in Quantensystemen misst, benötigte für eine bestimmte Berechnung rund 2,1 Stunden - ein Vorgang, für den einer der schnellsten Supercomputer der Welt, der Frontier-Rechner am Oak Ridge National Laboratory, nach Unternehmensangaben etwa 3,2 Jahre gebraucht hätte. Google betonte dabei ausdrücklich, dass das Ergebnis auf einem separaten Quantensystem reproduzierbar sei - ein zentraler Unterschied zu früheren, weniger belastbaren Vorgängerdemonstrationen.

IBM: Von der Geschwindigkeit zur eingebauten Vertrauensgarantie

Neun Monate später setzte IBM mit einer am 30. Juli 2026 veröffentlichten Forschungsreihe einen anderen Akzent. Gemeinsam mit der University of Chicago, dem Unternehmen Qedma, dem japanischen Forschungsinstitut RIKEN und dem Unternehmen Algorithmiq zeigte IBM, wie sich Quantenrechenergebnisse mathematisch abgesichert als vertrauenswürdig belegen lassen, selbst wenn kein klassischer Computer sie mehr nachrechnen kann. Der Kernbeitrag: Die Überprüfung wird nicht mehr nachträglich über einen externen Vergleichswert geführt, sondern direkt in die Berechnung eingebettet. In einer Demonstration mit 70 logischen Qubits erzielte das Verfahren eine rund zehnfache Reduktion der effektiven Gatterfehlerrate. IBM stuft diesen Übergang von reiner Geschwindigkeit zu belegbarer Verlässlichkeit als notwendigen nächsten Schritt auf dem Weg zu fehlertolerantem Quantencomputing ein.

Die übrigen Branchengrößen im Überblick

Neben Google und IBM haben sich mehrere weitere Anbieter im laufenden Jahr mit eigenen Meilensteinen positioniert. Quantinuum vollzog im Juni 2026 mit einem Emissionsvolumen von 1,68 Milliarden US-Dollar den bislang größten reinen Quantencomputing-Börsengang und meldete mit seinem Helios-System neue Genauigkeitsrekorde bei Zwei-Qubit-Gattern. IonQ verfolgt einen Ionenfallen-Ansatz mit eigenem, ambitioniertem Ausbauplan für fehlertolerante Systeme. Das privat finanzierte Unternehmen PsiQuantum sicherte sich im Juli 2026 eine auf 125 Millionen US-Dollar erweiterte Vereinbarung mit der US-Verteidigungsforschungsbehörde DARPA zur Validierung seines photonischen Hardware-Ansatzes. Das US-Handelsministerium unterstützte im Mai 2026 zudem neun Quantenunternehmen mit Beteiligungen im Gesamtwert von rund 2 Milliarden US-Dollar, wobei IBM mit rund einer Milliarde US-Dollar den größten Einzelanteil erhielt.

Wo Quantum X Labs in diesem Umfeld steht

Quantum X Labs verfolgt keinen eigenen Anspruch auf einen Quantenvorteil-Nachweis im Stil von Google oder IBM, sondern positioniert sich als Zulieferer einzelner Komponenten für ein fehlertolerantes Quantencomputing-Ökosystem. Im Zentrum steht ein KI-gestützter, transformerbasierter Fehlerkorrektur-Decoder, den das Unternehmen Ende Juli 2026 gegen die klassische Minimum-Weight-Perfect-Matching-Methode auf NVIDIA-GPU-Infrastruktur testete. Ergänzt wird dieser Ansatz durch parallele Entwicklungslinien in der Quantensensorik - etwa einem vollständig optischen Gyroskop und einem Atomuhr-Prototyp - sowie durch ein im Juli 2026 neu eingeführtes Beratungsangebot für Quanteninfrastruktur, das sich an akademische, staatliche und kommerzielle Organisationen richtet.

Der thematische Bezug zur aktuellen Debatte um Validierung und Vertrauenswürdigkeit ist damit gegeben, der Maßstab jedoch ein anderer: Während IBM sein Verfahren an einem 70-Logische-Qubits-System mit realer Hardware demonstrierte, testet Quantum X Labs seinen Decoder bislang überwiegend an simulierten Daten. Eine im Juni 2026 geschlossene Kooperation mit IQCC soll diesen Schritt zur Validierung an echter Hardware in den kommenden Monaten ermöglichen.

Einordnung

Das Rennen um den Quantenvorteil hat sich innerhalb weniger Monate von einer reinen Geschwindigkeitsfrage zu einer Frage der Verlässlichkeit gewandelt - ein Wandel, der die gesamte Branche betrifft, von milliardenschweren Konzernen wie Google und IBM bis zu spezialisierten Micro-Caps wie Quantum X Labs. Für Anleger bedeutet dies, dass technische Fortschrittsmeldungen kleinerer Anbieter zunehmend im Licht der von den Branchenführern gesetzten Vertrauens- und Validierungsstandards bewertet werden dürften.