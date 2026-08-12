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Ein neuer Forschungsdurchbruch von IBM löst eines der zentralen Probleme des Quantencomputings - die Frage, wie man einem Ergebnis trauen kann, das kein klassischer Computer mehr nachrechnen kann. Auch kleinere Anbieter wie Quantum X Labs arbeiten an genau diesem Thema

Das Wichtigste in Kürze:

IBM (WKN: 851399 | ISIN: US4592001014) veröffentlichte am 30. Juli 2026 gemeinsam mit der University of Chicago, dem Unternehmen Qedma und dem Forschungsinstitut RIKEN drei Studien zu überprüfbar vertrauenswürdigen Quantenberechnungen

Im Zentrum steht eine neue Methode, mit der sich die Richtigkeit eines Quantenrechenergebnisses belegen lässt, obwohl es zu komplex für eine klassische Nachrechnung ist

Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002) arbeitet mit einem KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoder an einem verwandten Teilproblem: der zuverlässigen Fehlererkennung in Quantenberechnungen

Ein zentrales, bislang ungelöstes Problem des Quantencomputings lautet: Wie lässt sich beweisen, dass ein Quantencomputer ein korrektes Ergebnis geliefert hat, wenn kein klassischer Supercomputer der Welt die Rechnung mehr nachvollziehen kann? Genau an diesem Punkt setzt eine neue, am 30. Juli 2026 veröffentlichte Forschungsreihe von IBM an - ein Thema, das auch für kleinere, spezialisierte Anbieter wie Quantum X Labs von unmittelbarer Relevanz ist.

Das Grundproblem: Vertrauen ohne Nachrechnung

Solange ein Quantencomputer nur Aufgaben löst, die auch ein klassischer Computer bewältigen kann, lässt sich jedes Ergebnis einfach überprüfen. Interessant wird ein Quantencomputer aber erst dort, wo er Probleme löst, die für klassische Rechner praktisch unlösbar sind - und genau dort verschwindet die Möglichkeit der Nachrechnung. Bisherige Nachweise eines sogenannten Quantenvorteils stützten sich deshalb häufig auf Rückschlüsse von kleineren, noch überprüfbaren Testläufen auf die größeren, nicht mehr überprüfbaren Berechnungen - ein Verfahren, das Forscher selbst als indirekten Anhaltspunkt statt als echten Beweis bezeichnen.

Wie IBM und die University of Chicago das Problem lösen

Die IBM-Forscher entwickelten gemeinsam mit der University of Chicago ein Verfahren, das die Überprüfung direkt in die Berechnung selbst einbaut. Dabei wird eine an sich klassisch nachvollziehbare Referenzschaltung gezielt so erweitert, dass die Aufgabe klassisch unlösbar wird, während gleichzeitig eingebaute Kontrollmechanismen laufend Fehler erkennen. Aus der Kombination von bekannter Referenzgüte und den erfassten Fehlersignaturen lässt sich mathematisch eine belastbare Untergrenze für die Zuverlässigkeit des Gesamtergebnisses ableiten. In einer Demonstration mit 70 logischen Qubits erzielte dieser Ansatz eine rund zehnfache Reduktion der effektiven Gatterfehlerrate.

Zwei weitere, parallel veröffentlichte Studien der Unternehmen Qedma und Algorithmiq verfolgten verwandte Ziele auf andere Weise: Ein Team um Qedma und das japanische Forschungsinstitut RIKEN beobachtete auf einem 74-Qubit-System physikalische Effekte, die zwei unabhängige, hochmoderne klassische Simulationsverfahren auf einem der leistungsstärksten Supercomputer der Welt nicht mehr konsistent nachvollziehen konnten. Algorithmiq wiederum zeigte an einem 56-Qubit-Experiment, wie sich Vertrauen in ein Ergebnis auch dann herstellen lässt, wenn selbst mehrere führende klassische Rechenverfahren untereinander uneinige Vorhersagen liefern - durch den Abgleich mehrerer unabhängiger Quantenhardware-Systeme mit unterschiedlichen Fehlerprofilen.

Warum das mehr ist als ein akademisches Detail

Die drei Studien markieren nach Einschätzung der beteiligten Forscher einen Übergang: weg von reinen Geschwindigkeitsrekorden, hin zu einem Quantencomputing, dessen Ergebnisse mit belastbarer statistischer Sicherheit als korrekt gelten können. Dieser Unterschied ist entscheidend für praktische Anwendungen etwa in der Materialforschung, Chemie oder Optimierung, bei denen ein falsches, aber unentdecktes Rechenergebnis im schlimmsten Fall zu falschen Schlussfolgerungen führen würde. Die Ergebnisse fließen zudem in den öffentlich einsehbaren Quantum Advantage Tracker ein, über den die Fachcommunity neue Quantenvorteil-Behauptungen fortlaufend gegen die jeweils besten klassischen Methoden testet.

Die Verbindung zu Quantum X Labs

Quantum X Labs verfolgt mit seinem KI-gestützten Fehlerkorrektur-Decoder ein thematisch verwandtes, wenn auch deutlich kleiner dimensioniertes Projekt. Ende Juli 2026 meldete das Unternehmen Testergebnisse, bei denen ein transformerbasierter Decoder gegen die klassische Minimum-Weight-Perfect-Matching-Methode antrat, durchgeführt auf NVIDIA-GPU-Infrastruktur über die CUDA-Q-QEC-Softwarebibliotheken. Auch hier geht es im Kern um dieselbe Fragestellung wie bei IBMs neuer Forschung: Wie lassen sich Fehler in einer Quantenberechnung zuverlässig erkennen und von echten Ergebnissen unterscheiden? Der Unterschied liegt im Reifegrad: Während IBM ein vollständiges, mathematisch fundiertes Validierungsframework auf realer Hardware mit bis zu 74 Qubits demonstriert hat, testet Quantum X Labs seinen Decoder bislang überwiegend an simulierten Daten, mit einer im Juni 2026 geschlossenen Kooperation mit IQCC zur künftigen Validierung an echter Hardware.

Einordnung

IBMs neue Forschungsergebnisse verschieben die Debatte um den Quantenvorteil von der reinen Frage nach Rechengeschwindigkeit hin zur Frage der Vertrauenswürdigkeit von Quantenrechenergebnissen - ein Thema, das für die gesamte Branche, vom Branchenführer bis zum Micro-Cap, an Bedeutung gewinnt. Für kleinere Anbieter wie Quantum X Labs bedeutet dieser Fokuswechsel, dass die eigene Arbeit an Fehlerkorrektur-Decodern in einem Themenfeld liegt, das die Branchenschwergewichte aktuell als zentral für die weitere Entwicklung des Quantencomputings einstufen.

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Quellen:

https://www.ibm.com/quantum/blog/quantum-advantage

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/07/24/3332879/0/en/Quantum-X-Labs-Reports-Meaningful-Error-Correction-Decoder-Results-with-NVIDIA-CUDA-Q-QEC.html

https://quantum-advantage-tracker.github.io

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Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

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