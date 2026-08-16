Peter Thiel positioniert sich neu. Das am Freitag veröffentlichte 13F-Filing von Thiel Macro für das zweite Quartal zeigt erstmals seit zwei Quartalen wieder ein größeres Aktienportfolio. Die Meldung wurde am 14. August bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht und bezieht sich auf den Stand vom 30. Juni.
Ein großer Teil des Kapitals fließt neben Amazon in Energieversorger und Unternehmen, die vom steigenden Strombedarf profitieren können.
Rechenzentren benötigen enorme Mengen Strom. Dazu kommen Investitionen in Netze, Kühlung und die gesamte elektrische Infrastruktur.
Dieses Thema beschäftigt uns im Aktionärsbrief bereits seit Längerem. SCHNEIDER ELECTRIC befindet sich seit Oktober 2025 in unserem Musterdepot. Die Position liegt aktuell rund 22 % im Plus. Auch darüber hinaus suchen wir gezielt nach Unternehmen, die an den hohen Investitionen in KI, Energie und Infrastruktur verdienen.
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Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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