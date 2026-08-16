Wer unsere Einzelaktien in den letzten Monaten gehandelt hat, dürfte bis auf wenige Ausnahmen sehr viel Spaß gehabt haben, und den haben wir mit Deutschland 2026 aktuell auch. Der erneute Run auf das Allzeithoch beim DAX bedeutet aber auch, dass man in aller Ruhe noch mal Teilgewinnmitnahmen realisieren kann und sich Titel anschaut, die womöglich aus Chance-Risiko-Sicht auf der kurzen Sicht ein wenig überhitzt daherkommen. Die Rede ist zum einen von Airbus - WKN MK9H8U - , die sich in den letzten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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