Birmingham - Frederik Ruppert hat bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Gold über 3.000 Meter Hindernis gewonnen.



Ruppert überquerte am Sonntagabend nach 8:25,33 Minuten als Erster die Ziellinie. Karl Bebendorf holte sich zudem Bronze hinter dem Luxemburger Ruben Querinjean.



Kurz zuvor hatte sich die gemischte Staffel über viermal 100 Meter mit deutschem Rekord die Silbermedaille gesichert. 40,11 Sekunden brauchten Kevin Kranz, Rebekka Haase, Heiko Gussmann und Gina Lückenkemper für die Stadionrunde. Nur die britische Staffel war vor heimischer Kulisse noch schneller und stellte mit 39,97 Sekunden sogar einen neuen Europarekord auf.



Ebenfalls Silber gewann am letzten Wettkampfabend die Speerwerferin Julia Ulbricht mit einer Weite von 61,53 Metern. Damit wurde die EM-Debütantin lediglich von der erfahrenen Kroatin Sara Kolak überboten. Malaika Mihambo ging beim Weitsprung unterdessen überraschend leer aus. Die Kurpfälzerin legte zwar mit ihrem ersten Sprung über 6,94 Meter gut vor, wurde aber anschließend von gleich vier Athletinnen überboten und konnte nicht mehr kontern.





© 2026 dts Nachrichtenagentur