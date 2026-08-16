Grüße aus New York! Wenn wir über die ganz Großen der Wall Street sprechen, fallen meist Namen wie Warren Buffett, Ray Dalio oder Ken Griffin. Doch ein Mann fliegt in der breiten Öffentlichkeit oft unter dem Radar, obwohl er die Branche zuletzt deklassiert hat: Sir Christopher Hohn (59). Mit seinem Hedgefonds TCI Fund Management (The Children's Investment Fund) brach er 2025 einen historischen Rekord. Hohn erwirtschaftete in einem einzigen Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer