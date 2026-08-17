HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
Medieninformation (PDF)
Basel, 17. August 2026 - HIAG erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein überzeugendes Ergebnis und setzte die sehr gute Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 fort. Der Reingewinn stieg gegenüber der Vorjahresperiode deutlich um 90.4% auf CHF 85.0 Mio. (H1 2025: CHF 44.6 Mio.). Vor Wertänderungen nahm der Reingewinn um 80.2% auf CHF 36.9 Mio. zu (H1 2025: CHF 20.5 Mio.). Die annualisierte Eigenkapitalrendite erhöhte sich auf 13.3% (H1 2025: 7.7%) bzw. 6.0% (H1 2025: 3.6%) vor Wertänderungen. Wesentliche Treiber waren der grosse Vermarktungserfolg der Eigentumswohnungen auf dem Areal «Chama» in Cham (ZG) mit einem Ergebnisbeitrag von CHF 23.3 Mio. (H1 2025: CHF 0 Mio.), die positiven Wertänderungen im Immobilienportfolio von CHF 53.4 Mio. (H1 2025: CHF 26.6 Mio.) sowie der Erfolg aus Devestitionen von nicht mehr strategiekonformen Bestands- und Entwicklungsliegenschaften von CHF 6.1 Mio. (H1 2025: CHF 3.5 Mio.).
Portfoliobereinigung senkt vorübergehend den Liegenschaftsertrag
Mit den künftigen Projektfertigstellungen und gezielten Akquisitionen wird HIAG die Mietertragsbasis in den kommenden Jahren massgeblich ausbauen und damit die Ertragskraft des Bestandsportfolios weiter stärken.
Erfolgreiche Projektentwicklungen wesentlicher Treiber der Wertänderung
In Zürich-Altstetten wurde das 80 Meter hohe Wohnhochhaus «Alto» mit Gewerbesockel im März 2026 innerhalb des Budgets und im Zeitplan fertiggestellt. Sämtliche 149 Mietwohnungen und die Gewerbeflächen waren kurz nach der Fertigstellung vermietet. Die jährlichen Mieterlöse belaufen sich aktuell auf CHF 6.3 Mio.
Auch die zweite Etappe der Wohnbauentwicklung «Chama» in Cham (ZG) entwickelt sich sehr erfreulich. Die 67 Mietwohnungen waren bereits Monate vor Bezug vollständig vermietet. Bei den 73 Eigentumswohnungen lag der Vermarktungsstand inklusive reservierter Einheit per Mitte 2026 bei 96%; zum Stichtag waren nur noch drei Einheiten verfügbar. Aus dem Verkauf der Eigentumswohnungen resultierte im ersten Halbjahr 2026 ein Erfolg von CHF 23.3 Mio. (H1 2025: CHF 0 Mio.).
Beim «Walzmühlehaus» in Frauenfeld (TG) läuft seit Ende 2025 die Sanierung und Weiterentwicklung des denkmalgeschützten Industriegebäudes. Bis Mitte 2027 sollen 30 Mietwohnungen und verschiedene Gewerbeflächen bezugsbereit sein.
In Meyrin (GE) wurde mit der «NorthC Schweiz AG» ein über 30-jähriger Mietvertrag für den Gewerbebau «Hive6» zur Datacenter-Nutzung abgeschlossen. Der Baustart erfolgte im März 2026, die Übergabe ist für Ende 2027 vorgesehen.
Auf dem «Campus Reichhold» in Hausen/Lupfig (AG) schreiten die Bauarbeiten für das Bürogebäude und das Produktions- und Vertriebszentrum von «OC Oerlikon» planmässig und im Budget voran. Für das Areal «Schönau» in Wetzikon (ZH) werden die rechtskräftigen Baubewilligungen für 118 Miet- und Stockwerkeigentumseinheiten in den nächsten Monaten erwartet. In Niederhasli (ZH) wird mit den rechtskräftigen Baubewilligungen für die erste Bauetappe des Areals «Im Farn/Bahnhof Niederhasli» mit rund 100 Miet- und 70 Eigentumswohnungen sowie 2'000 m² Dienstleistungs- und Gewerbeflächen Ende 2026 gerechnet. Für die Liegenschaft am Kelchweg in Zürich-Altstetten wurde das Baugesuch für ein Projekt mit 29 Eigentumswohnungen eingereicht; der Baustart ist für Mitte 2027 vorgesehen.
Das geplante offene Investitionsvolumen der sich im Bau befindenden oder kurz vor Baustart stehenden Projekte beträgt rund CHF 278 Mio. Der erwartete jährliche Mietertrag aus diesen Projekten beläuft sich auf rund CHF 16 Mio. und mit dem Verkauf von Stockwerkeigentumseinheiten wird ein Erlös in der Höhe von rund CHF 356 Mio. angestrebt.
Nachfrage nach Immobilieninvestitionen weiterhin hoch
EBIT und Reingewinn deutlich gesteigert
Komfortabler Finanzierungsspielraum für weiteres Wachstum
Auf Kurs für ein weiteres Spitzenresultat
Weblinks
Telefonkonferenz und Live-Webcast
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Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast
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Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
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|Internet:
|www.hiag.com
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|CH0239518779
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|A113S6
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|SIX Swiss Exchange
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