© Foto: KI-generiert mit DALL-EKI gegen Space: Wer hat die Nase vorn? Anthropic könnte im Oktober an die Börse gehen - mit einer Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar. Der Claude-Entwickler würde damit selbst SpaceX in den Schatten stellen!Im Oktober bahnt sich wohl das nächste Highlight an der Wall Street an. Anthropic könnte aufs Parkett springen und für den nächsten historischen Moment an der Wall Street sorgen. Investoren des KI-Unternehmens rechnen laut Financial Times mit einem Börsengang zu einer Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar. Damit könnte der Claude-Entwickler sogar den erwarteten Börsenstart von SpaceX übertreffen und den größten Börsengang aller Zeiten hinlegen. Die Erwartungen speisen …
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