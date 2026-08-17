von Patrick Gunti finpension wächst rasant: Innerhalb von weniger als einem Jahr sind die verwalteten Vermögen um 50 Prozent auf 6 Milliarden Franken gestiegen, mehr als 75'000 Kundinnen und Kunden nutzen inzwischen die Angebote des digitalen Vorsorge- und Anlageanbieters. CEO und Co-Founder Ivo Blättler spricht im Interview über die Gründe für den Erfolg, die Bedeutung des 1e-Geschäfts und die nächsten Wachstumsschritte. Mit einer Banklizenz, eigenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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