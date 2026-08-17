Zürich - Ein 52-jähriger ukrainischer Softwareentwickler steht heute Montag wegen Erpressung vor dem Bezirksgericht Zürich. Er soll an der Erpressung von Stadler Rail und weiteren Firmen beteiligt gewesen und die dafür benutzte Software mitentwickelt haben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft wirft dem zuletzt im Kanton Baselland wohnhaften Mann Erpressung vor, weil er an der Entwicklung und dem Einsatz von sogenannter Ransomware beteiligt gewesen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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