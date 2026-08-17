Wollerau - PETRANIX-Studie zeigt: 37 Prozent der untersuchten Unternehmen berichten bereits nach ESRS, weitere 24 Prozent haben wesentliche Elemente der Standards übernommen. Damit verfügen die meisten grossen und mittelgrossen Schweizer Börsenunternehmen über die wesentlichen Grundlagen für eine ESRS-konforme Berichterstattung. Die grösste Herausforderung liegt weniger in der Datenerhebung als vielmehr in der Anpassung bestehender Berichte an die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab