Zürich - Der US-Dollar steht sich am Montag im frühen Geschäft etwas schwächer. So ist das Währungspaar EUR/USD auf 1,1585 von 1,1566 am Freitagabend vorgerückt. In der Spitze lag es gar bei über 1,1590 und damit nicht mehr weit von 1,16 entfernt. Gegenüber dem Franken hat sich der Dollar auf 0,8115 von 0,8130 verbilligt. Der Euro hält sich gleichzeitig gegenüber dem Franken knapp über der Marke von 0,94, die er am vergangenen Freitag erstmals nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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