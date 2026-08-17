Zürich - Unternehmen in der Schweiz rechnen 2027 mit Lohnerhöhungen. Laut einer Erhebung des KOF Instituts werden die Betriebe in der Lohnrunde 2027 die Gehälter durchschnittlich um 1,2 Prozent erhöhen. An der Umfrage, die der Nachrichtenagentur «Keystone-SDA» vorliegt haben laut den Angaben rund 3500 Firmen aus dem Privatsektor teilgenommen. Zuerst hatte am Sonntag die «NZZ» über die Umfrage berichtet. Gleichzeitig dürfte die Inflation laut den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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