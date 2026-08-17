Am Dienstag, 18. August, kommen vor Handelsbeginn die Zahlen für das zweite Quartal 2026. Vorstandschef Ted Decker ist seit dem 12. August in medizinischer Auszeit; er bleibt formal im Amt. Das Tagesgeschäft verantwortet Ann-Marie Campbell. Gemeinsam mit Finanzchef Richard McPhail präsentiert sie die Zahlen. Der Markt erwartet für das zweite Quartal einen Umsatz von rund 47,50 Milliarden Dollar nach 45,30 Milliarden im Vorjahresquartal - ein Zuwachs von gut fünf Prozent. Kein Grund zur Freude, nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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