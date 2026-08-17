© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX startet dank stabiler Vorgaben freundlich in die neue Woche, während Anleger trotz hoher Ölpreise und Nahost-Spannungen auf neue Impulse durch US-Retail-Zahlen und Fed-Dokumente warten.Der deutsche Aktienmarkt schickt sich am heutigen Montag, dem 17. August 2026, an, seine jüngste Rekordjagd fortzusetzen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund 60 Minuten vor dem Xetra-Start etwa 71 Punkte beziehungsweise 0,27 Prozent höher bei rund 26.505 Punkten. Nach dem Allzeithoch bei 26.573 Punkten am vergangenen Mittwoch setzten an den europäischen Handelsplätzen zwar leichte Gewinnmitnahmen ein, dennoch verbuchte der DAX ein Wochenplus von knapp einem halben Prozent bei einem …
Enthaltene Werte: US87612E1064,US4370761029,US5486611073,US8725401090,US9311421039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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