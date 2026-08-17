Mit dem Sigenmate 2700 Ultra hat der chinesische Photovoltaik-Hersteller Sigenenergy einen neuen Batteriespeicher auf den deutschen Markt gebracht. In der Basisversion hat der Speicher eine Kapazität von 2,68 Kilowattstunden, die auf bis zu 56,4 Kilowattstunden ausbaubar ist. Die Batterie ist ab sofort lieferbar. Die vier MPPT-Eingänge im Wechselrichter des Speichers sind für eine Solareingangsleistung von bis zu 4. 000 Watt ausgelegt. Im Netzbetrieb stehen über zwei AC-Ausgänge bis zu 3. 600 W Leistung zur Verfügung. Das KI-basierte Energiemanagementsystem von Sigenergy prognostiziert für alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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