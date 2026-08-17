Ein kostenoptimierter Umbau des deutschen Stromsystems könnte bis 2045 rund 70 Milliarden Euro sparen. Das zeigt ein neues EWI-Gutachten vom 4. August 2026. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW fordert daraufhin Nachbesserungen am Netzpaket. Die Einsparungen entstehen vor allem durch einen anderen Technologiemix bei den erneuerbaren Energien und eine veränderte räumliche Verteilung des Ausbaus. Auch Netzauslegung und dezentrale Flexibilitäten beeinflussen die Systemkosten. Das zeigt die Modellanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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